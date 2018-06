Il en a coulé de la bière depuis la création du Mondial de la bière il y a 25 ans. Et pour fêter cet anniversaire, les amateurs de broue sont invités à s'y rendre gratuitement du 6 au 9 juin au Palais des congrès de Montréal.

Au menu du plus important festival du genre en Amérique : plus de 650 produits à déguster - bières, cidres, spiritueux -, 334 bières inédites du Mondial, et 112 brasseurs, dont 46 québécois.

Ateliers accord bières et mets, création de bières en direct, conférences et tours guidés sont encore une fois organisés cette année pour vivre l'expérience pleinement. Et parce que quand on boit, il ne faut pas oublier de manger, des stations gourmandes vous y attendront.

Le concours professionnel de dégustation MBière Greg Noonan est aussi au programme afin d'honorer les meilleurs brassins de l'année. Onze médailles seront octroyées par un jury international d'experts.

L'accès au site et toutes les activités sont offerts gratuitement. Pour ce qui est des dégustations, il suffit de se procurer une carte électronique au coût de 3$ (ceux qui possèdent toujours celle de la l'année dernière peuvent la ramener), puis de la charger avec des coupons de dégustation virtuels à 1$. Les bières goûtées en format d'au moins 2 onces vous coûteront ensuite entre 2 et 8 coupons, selon le pourcentage d'alcool ou l'exposant.

Apportez votre verre de la maison ou achetez-en un sur place, sinon on vous proposera une version en plastique. Des forfaits avec expérience VIP sont aussi proposés en ligne.

Ça va brasser du mercredi au samedi, autant sur la terrasse qu'à l'intérieur du Palais des Congrès de Montréal, de 12h à 23h. Santé!

VOIR AUSSI :