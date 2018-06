157 nouveaux emojis pour mieux exprimer vos émotions

Ils sont tout frais sortis du four! 157 nouveaux emojis feront leur apparition dans les téléphones intelligents dès mardi.

Parmi les ajouts notables, on compte maintenant une série d'emojis pour illustrer les roux et les rousses. On retrouve aussi des figures avec les cheveux bouclés, des superhéros, un skateboard, un homard, un bagel et bien d'autres objets.

À noter que l'affichage des emojis varie d'une marque de téléphone à l'autre. Voici un aperçu:

Alors que le site emojipedia.org présente ces nouveautés, il informe également travailler sur une nouvelle série qui sera prête pour mars 2019. Parmi ceux-ci, on retrouvera des gaufres, des souliers de ballet, un falafel et un orang-outan, entre autres.