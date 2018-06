Les stars québécoises du grand écran ont foulé le tapis rouge du 20e Gala Québec Cinéma sous un soleil torride et elles avaient enfilé pour l'occasion des tenues de circonstance.

Elles ont été plusieurs à opter pour la couleur, des teintes pastellées plus précisément, et aussi des créations québécoises. Parmi notre palmarès des plus sexy, on retrouve Sophie Nélisse en Le Château, Mylène Mackay en Marie Saint Pierre Mélissa Désormeaux-Poulin dans une magnifique création de Melissa Nepton, ou encore Mylène Corbeil en Nico, un designer masculin.

Que ce soit par leur décolleté, la transparence de leur tenue ou, mieux, leur attitude, voici ceux qui ont fait tourner les têtes cette année :

Charlotte Aubin Pamela Lajeunesse

Pamela Lajeunesse Dans une robe trouvée chez Éditions de robes

Patrick Huard et Anik Jean Pamela Lajeunesse

Annie-Soleil Proteau Paméla Lajeunesse Dans une robe Self-Portrait et des chaussures Louboutin

Mylène Corbeil Paméla Lajeunesse Une tenue signée Nico

Sophie Nélisse Jfgalipeau.ca En combi-pantalon Le Château

Mélissa Désormeaux-Poulin Pamela Lajeunesse

Pamela Lajeunesse Dans une robe lilas Melissa Nepton.

Mylène Mackay Jfgalipeau.ca En Marie Saint Pierre

Bénédicte Décary Pamela Lajeunesse

Anik Vermette Pamela Lajeunesse

Voyez aussi toutes les photos du tapis rouge :