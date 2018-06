Gala Québec Cinéma: Brigitte Poupart livre le plus beau discours de la soirée

Brigitte Poupart a remporté le prix Iris de la Meilleure interprétation féminine (second rôle) pour sa performance dans le film Les Affamés, ce dimanche 3 juin, au 20e Gala Québec Cinéma.

Elle a profité de sa tribune pour rendre un vibrant hommage au réalisateur Robin Aubert, et adresser un message chargé d'émotions à ses collègues féminines.

«À Robin, que je remercie du fond du coeur pour ce rôle. Tu as su mettre en scène l'ordinaire magnifié dans cette femme qui réalise devant la fatalité qu'elle ne s'est jamais épanouie au-delà des stéréotypes», a-t-elle déclaré sur la scène du Studio 42 de la maison de Radio-Canada.

«Tu as créé des héroïnes modernes dans lesquelles on peut tous se reconnaître. Tu es un artiste authentique, d'un instinct remarquable, d'une sensibilité et d'un talent hors du commun. Tu sais saisir l'essence, l'élégance et la singularité dans une impétueuse poésie.»

En considérant tout ce qui se passe, tu es visionnaire en offrant ses rôles féminins qui sortent des clichés. Brigitte Poupart

La comédienne a ensuite positionné le travail et l'apport du réalisateur dans le contexte du mouvement #MoiAussi et de la lutte pour la parité et l'égalité des sexes.

«Pour terminer, je voudrais dédier ce morceau d'immortalité. À toutes celles qui se lèvent et qui dénoncent. À toutes celles qui se distinguent et qui travaillent à une plus grande représentativité de femmes dans toutes les sphères de notre société, et qui élèvent la dignité au-dessus de la déshumanisante médiocrité : merci.»

Robin Aubert a plus tard remporté le prix Iris de la Meilleure réalisation, tandis que Les Affamés a ultimement été sacré Meilleur film.

À voir également :