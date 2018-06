Gala Québec Cinéma: suivez notre couverture en direct!

Guylaine Tremblay et Edith Cochrane sont de retour à la barre de l'animation du Gala Québec Cinéma pour une deuxième année.

13 prix Iris seront remis durant la grande fête du cinéma québécois, diffusée à compter de 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.

L'Iris Hommage 2018 sera par ailleurs décerné à André Forcier pour plus de 50 ans d'une production bien encastrée dans l'imaginaire québécois avec des films tels que Bar Salon (1974), L'eau chaude, l'eau frette (1976), Kalamazoo (1988), Le Vent du Wyoming (1994), ou encore Je me souviens (2009).

Suivez notre couverture en direct pour connaître les gagnants, les potins et nos impressions sur le meilleur (et le pire) du tapis rouge!

LES NOMINATIONS

Meilleur film

- Tuktuq

- Les affamés

- La petite fille qui aimait trop les allumettes

- Le problème d'infiltration

- Les rois mongols

- Chien de garde

- Boost

Meilleure réalisation

- Luc Picard (Les rois mongols)

- Robert Morin (Le problème d'infiltration)

- Sophie Dupuis (Chien de garde)

- Darren Curtis (Boost)

- Robin Aubert (Les Affamés)

Meilleur scénario

- Robert Morin (Le problème d'infiltration)

- Sophie Dupuis (Chien de garde)

- Darren Curtis (Boost)

- Gabriel Sabourin (C'est le coeur qui meurt en dernier)

- Nicole Bélanger (Les rois mongols)

Meilleure interprétation féminine (Premier rôle)

- Élise Guilbault (Pour vivre ici)

- Maude Guérin (Chien de garde)

- Denise Filiatrault (C'est le coeur qui meurt en dernier)

- Mélissa Désormeaux-Poulin (Le Trip à trois)

- Charlotte Aubin (Isla Blanca)

Meilleure interprétation masculine (Premier rôle)

- Patrick Huard (Bon Cop Bad Cop 2)

- Jean-Simon Leduc (Chien de garde)

- Joey Klein (We're Still Together)

- Jesse Camacho (We're Still Together)

- Christian Bégin (Le problème d'infiltration)

Meilleure interprétation féminine (Second rôle)

- Isabelle Blais (Tadoussac)

- Brigitte Poupart (Les Affamés)

- Micheline Lanctôt (Les Affamés)

- Karine Vanasse (Et au pire, on se mariera)

- Sandra Dumaresq (Le problème d'infiltration)

Meilleure interprétation masculine (Second rôle)

- Anthony Therrien (Charlotte a du fun)

- Robert Morin (Tuktuq)

- Jahmil French (Boost)

- Emmanuel Schwartz (Hochelaga, Terre des Âmes)

- Guy Thauvette (Le problème d'infiltration)

Révélation de l'année

- Nabil Rajo (Boost)

- Rose-Marie Perreault (Les faux tatouages)

- Théodore Pellerin (Chien de garde)

- Marine Johnson (La petite fille qui aimait trop les allumettes)

- Romane Denis (Charlotte a du fun)

Meilleur film documentaire

- Sur la lune de Nickel

- La résurrection d'Hassan

- La part du diable

- Manic

- Destierros

Meilleur court métrage (Animation)

- Born in the Maelstrom

- Pre-Drink

- Crème de menthe

- Lost Paradise Lost

- The Catch

Meilleur court métrage (Fiction)

- Avec ou sans soleil

- La maison du hérisson

- Me, Baby & the Alligator

- La pureté de l'enfance

- Toutes les poupées ne pleurent pas

Prix du public

- Ballerina

- Bon Cop Bad Cop 2

- De père en flic 2

- Junior Majeur

- Le trip à trois