Ma fille de 14 ans a regardé du porno, et je n’aurais jamais pu imaginer à quel point cela changerait nos vies

Une nuit fatidique de novembre 2014, ma fille, alors âgée de 14 ans, nous a réveillés, mon mari et moi, à 2 h du matin.

En larmes et visiblement bouleversée, elle a murmuré: "Maman, il faut que je te dise quelque chose."

Même la Belle au bois dormant serait en état d'alerte maximum en entendant ces mots. Mon cerveau de maman a immédiatement passé en revue les suspects habituels: elle est enceinte, elle se drogue, elle a de gros problèmes. Ou alors c'est le cas d'une de ses amies. En tout cas, elle avait besoin de me parler au beau milieu de la nuit, et j'ai su que je devais rester calme pour éviter de la paniquer encore plus.

Je me suis assise et je lui ai demandé aussi calmement que possible: "Qu'est-ce qui se passe?"

Pour toute réponse, elle m'a tendu son iPhone. Ce seul geste témoignait de la gravité de la situation: en temps normal, elle me laissait à peine le regarder. Alors, le toucher... Je m'attendais à un message de harcèlement ou de menace, voire à des photos compromettantes, mais c'est sur une page de jargon juridique que j'ai posé les yeux. La peur a laissé place à la confusion.

"Qu'est-ce que c'est?" ai-je demandé.

Fuyant mon regard, elle a répondu: "J'ai regardé du porno, et le FBI m'a retrouvée."

Panique totale dans mon cerveau: "Sérieux? Du porno? Le FBI va venir sonner chez moi? C'est une sirène que j'entends? Ils appellent avant généralement? Elle pourrait aller en prison? Être poursuivie en justice une fois adulte? Est-ce que je lui prends un avocat? Combien ça coûte, un avocat pour ce genre de choses? Minute... Le porno, c'est illégal? Arrête, Amelia! Ta fille a besoin de toi. Respire."

Rien n'aurait pu me choquer davantage. En tant que mère, j'avais imaginé des tas de conversations et de situations difficiles avec ma fille tout au long de sa vie de future femme. Comme elle avait 14 ans, je pensais que nous avions eu toutes les "discussions importantes": les règles, le sexe, la sécurité sur internet, le respect de son corps, la drogue et l'alcool, comment aider ses amis...

La plupart de ces discussions s'étaient bien passées, à tel point que je pensais que le tour était joué. Même si je savais qu'il ne suffisait pas d'aborder ces sujets sensibles une seule fois avec son enfant, et que les parents doivent s'efforcer d'établir un dialogue continu.

Or, au grand dépit de mes enfants, j'étais déterminée à entretenir une communication ouverte et honnête. En fait, depuis toujours, dès que j'entends parler d'un sujet ou d'une histoire en rapport avec le fait de grandir, j'aborde le sujet avec eux, aussi gênant ou compliqué soit-il.

Mais le porno... Je n'avais jamais envisagé avoir cette conversation avant que mon fils, qui a 5 ans de moins que sa sœur, n'entre dans la puberté. Malheureusement, et c'était peut-être naïf de ma part, je n'aurais jamais cru devoir parler de contenu pour adultes avec ma fille.

Assises dans le noir, je lui ai posé des questions très précises, et elle m'a donné des réponses très embarrassantes. Non, elle n'avait jamais parlé de porno avec qui que ce soit. Non, elle n'avait jamais contacté personne, et personne ne lui avait jamais demandé de photos d'elle nue. Non, elle n'avait jamais tourné ni publié de vidéos porno. Oui, elle avait regardé des vidéos d'adultes ayant des relations sexuelles. Non, elle n'avait jamais regardé de vidéos d'enfants, et non, elle n'était pas attirée par les enfants ("Aaaah, mais c'est dégueu, ce que tu dis, Maman!"). Oui elle était attirée autant par les hommes que les femmes.

Au fil de notre discussion, mon cerveau et mon cœur ont commencé à se calmer. Mon mari et moi nous sommes rendu compte que ses confessions et expériences n'étaient sûrement pas si différentes que celles d'un garçon qui se serait fait surprendre dans le même genre de situation. Qu'ils soient garçons ou filles, les adolescents sont intrigués par le sexe. Depuis toujours, ils se cachent pour regarder des images choquantes et raconter des histoires explicites.