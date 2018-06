Solstice d'hiver 2018: quel est le jour le plus court de l'année?

Cette année, le solstice d'hiver aura lieu le 21 décembre à 17h23. Autrement dit, cette journée sera la plus courte de l'année en raison de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil.

Ainsi, l'hiver astronomique prendra son envol le 21 décembre

Cet évènement astronomique se caractérise par une force des rayons du Soleil de moins en moins intense qui se manifeste à l'approche de l'équinoxe d'automne.

«C'est l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil qui cause cette variation de la durée du jour tout au long de l'année, et c'est cette même inclinaison qui est responsable des varations de températures et des saisons, explique MétéoMédia. En effet durant l'été, l'inclinaison de la Terre est telle que l'hémisphère Nord reçoit la lumière du Soleil de façon la plus directe. Puisque la durée du jour est plus longue, on accumule aussi le plus de chaleur. »

Dans les faits, lors du solstice d'hiver, une personne observe son ombre la plus longue de l'année.