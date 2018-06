Voici pourquoi la tenue d'Amal Clooney au mariage royal coûte plus d'un demi-million de dollars

Amal Clooney était sans doute la mieux habillée des invités du mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle le mois dernier.

L'avocate internationale des droits de l'homme portait une robe Stella McCartney jaune moutarde avec un chapeau et un voile de la même couleur de Stephen Jones. Elle a complété son look avec un sac en or, des talons de Gianvito Rossi et de superbes boucles d'oreilles de Lorraine Schwartz.

La tenue de Clooney a coûté plus de 500 000 $, selon le New York Post.

Les créations de la marque Stella McCartney ne sont pas bon marché - et les chapeaux de Stephen Jones peuvent parfois être vendus des milliers de dollars chacun - mais le coût total de la tenue de Clooney est astronomique (même selon les normes royales). Et c'est probablement en raison des boucles d'oreilles Lorraine Schwartz.

Les boucles d'oreilles en forme de larme de 17 carats se vendent 500 000 $ et sont disponibles à Bergdorf Goodman et Harrods Londres.

Voici un gros plan des boucles d'oreilles.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.