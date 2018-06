BIEN-ÊTRE

Le prince Harry et Meghan Markle doivent rendre des cadeaux de mariage

Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, sont forcés de rendre près de 8 millions d'euros (un peu plus de 12 M$ canadiens) de cadeaux de mariage, reçus par des compagnies, à des fins commerciales.