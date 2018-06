Les coulées de lave et vapeurs acides ne suffisaient pas, voici que l'éruption du volcan Kilauea impose un autre danger aux habitants d'Hawaï: des pluies de fils de verre.

On les appelle "cheveux de Pélé", du nom de la déesse hawaïenne des volcans, précise Mashable ce vendredi 1er juin. Ils sont parfois appelés "obsidienne capillaire", voire "nornahár" en Islande (cheveux de sorcière).

Ils sont formés par de la lave en fusion qui, dans les cascades et autres fontaines volcaniques, s'étendent jusqu'à créer un filament extrêmement fin: 0,5 mm de diamètre et jusqu'à 2 mètres de long.

I found Pele's hair in my roof runoff bucket along with Pele's tears (cinders). Pele's hair is when liquid glass is shot out of the #volcano and spun into fine glass thread midair. GLASS THREADS. #pele is the baddest of asses. #bigisland #eruption pic.twitter.com/p5j1ND3gzU

"J'ai trouvé des cheveux de Pélé dans le récupérateur d'eau de mon toit, ainsi que des larmes de Pélé."

Dans son bulletin d'information, l'USGS, l'organisme américain qui surveille l'éruption, précise que ces "cheveux de Pelé et d'autres formes légères de verre volcanique tombent, portés par le vent et s'accumulent au sol". Leur légèreté peut les faire aller très loin.

Un cheveu de Pélé, lors d'une précédente éruption du Kilauea à Hawaï.

Si cela peut sembler beau, ces étranges fils sont dangereux. L'USGS exhorte les habitants à limiter tout contact avec ces particules "qui peuvent causer des irritations aux yeux et à la peau similaire aux cendres volcaniques".

Il est donc conseillé d'éviter de les toucher et même de ne pas utiliser son essuie-glace, pour ne pas endommage son pare-brise.

On trouve parfois, avec ces cheveux, des "larmes de Pélé", sortes de gouttes solidifiées qui pendant au bout des fils.

Pele's hair is falling in Pahoa... In other words, shards of volcanic glass is raining down on an entire town. This type of lava is very sharp and can get embedded in your lungs if you breathe it in. Masks are **strongly** recommended in the area. pic.twitter.com/756mHAaUet