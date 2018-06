Le président américain Donald Trump s'en est pris vendredi au Canada, qu'il a accusé de "très mal traiter" les agriculteurs américains et d'imposer des mesures commerciales très restrictives.

Ce tweet matinal intervient au lendemain de l'annonce par le premier ministre canadien Justin Trudeau de "mesures de rétorsion" en réponse à l'imposition de taxes de 25% sur les importations américaines d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique.

"Le Canada a très mal traité nos activités agricoles et nos agriculteurs pendant très longtemps. Très restrictif sur le commerce! Ils doivent ouvrir leurs marchés et abattre leurs barrières commerciales! Ils ont un excédent très important sur le commerce avec nous", a écrit M. Trump.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?