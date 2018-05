La vedette de télé-réalité Kim Kardashian, qui milite pour la libération d'une grand-mère emprisonnée à vie, s'est entretenue mercredi 30 mai à Washington avec le président Donald Trump au sujet de la réforme carcérale.

Vêtue d'un sobre ensemble noir et d'escarpins jaune vif, elle est arrivée à la Maison-Blanche dans l'après-midi. "Super rencontre avec Kim Kardashian aujourd'hui, nous avons parlé réforme carcérale et condamnations", a tweeté le président américain en accompagnant son message d'une photo où on le voit, arborant un large sourire, aux côtés de Kim Kardashian dans le Bureau ovale.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mai 2018

Selon plusieurs médias, la star de télé-réalité s'est également entretenue avec Jared Kushner, gendre et conseiller du président, qui mène les efforts -pour l'instant balbutiants- de la Maison-Blanche pour réformer le système de justice pénale. Kim Kardashian a notamment appelé à la libération d'Alice Marie Johnson, une sexagénaire emprisonnée depuis plus de 20 ans pour un délit non violent lié à la drogue.

L'administration du président Barack Obama avait fait de la modification des lois rigides sur les condamnations une priorité mais n'avait pas réussi à obtenir le soutien du Congrès, ce qui a entraîné un flot de grâces présidentielles et de mesures de clémence. Donald Trump, lui, affiche une ligne plus dure.

Cette rencontre, improbable sur le papier, a inspiré la presse américaine, et notamment les tabloids. Le particulièrement incisif et moqueur New York Posts'est ainsi démarqué, titrant avec force jeux de mots sur l'entretien. Le titre principal ironise notamment sur "Trump meets Rump [la croupe, en français]" et un autre texte rebaptise la starlette en "Kim Thong [string, en français] Un". Une couverture pointée du doigt aux Etats-Unis pour son sexisme.

Tomorrow's cover: Kim Kardashian visits the White House to discuss prison reform with President Trump https://t.co/1N3bNkVmK7 pic.twitter.com/yPaL93Tyhe — New York Post (@nypost) 30 mai 2018

Le plus à gauche New York Daily News joue aussi sur le prénom en titrant "Le seul Kim que Trump a réussi à avoir". Sous-titre: "Donnez-lui tout de suite le prix Nobel de la Paix, Trump tient un sommet historique avec Kim Kardashian". Légende du tweet: "Une star de téléréalité surévaluée rencontre Kim Kardashian".

An overrated reality TV star met with Kim Kardashian https://t.co/aFly7MJdnU



Here's a look at Thursday's front... pic.twitter.com/3bAQo8ezDE — New York Daily News (@NYDailyNews) 31 mai 2018

Quelques heures après la fin de la rencontre, Kim Kardashian a préféré ignorer ces moqueries, se félicitant simplement d'avoir pu échanger avec le président américain. "Je voudrai remercier le président Trump pour son temps, cet après-midi. J'espère qu'il accordera sa clémence à Madame Alice Marie Johnson, qui est emprisonnée à vie pour un premier délit non-violent lié à la drogue", a-t-elle écrit sur Twitter. Et d'ajouter: "Nous sommes optimistes quant au futur de Mme Johnson et espérons qu'elle -et tant d'autres dans le même cas- auront droit à une seconde chance dans la vie."

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 mai 2018

We are optimistic about Ms. Johnson's future and hopeful that she —and so many like her—will get a second chance at life. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 mai 2018

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.