ATTENTION Les propos tenus dans la vidéo ci-dessus, en anglais, pourraient choquer certains lecteurs.

Un discours incohérent et glaçant. Le bureau du procureur de l'État américain de Floride a rendu publiques, mercredi 30 mai, trois courtes vidéos tournées par Nikolas Cruz, le jeune homme qui a fait 17 morts par balles dans son ancien lycée de Parkland en février.

"Je m'appelle Nik et je vais être le prochain auteur d'une fusillade de masse dans une école en 2018", se présente le garçon de 19 ans, dans ces séquences filmées avec son téléphone portable et apparemment tournées en partie le jour de l'attaque, le 14 février dernier.

"Cela va être un grand événement. Quand vous me verrez aux informations, vous saurez qui je suis", promet Nikolas Cruz.

«Ma vie est néant et n'a aucun sens»

Coiffé d'une casquette et parlant dans un endroit à l'air libre, il affiche son objectif: "Au moins 20 personnes" abattues. Il détaille calmement son projet funeste, d'un ton nonchalant ou moqueur. "Vous allez tous mourir. Pan pan pan. J'ai hâte".

Il explique également avoir prévu de prendre un Uber, avec son fusil semi-automatique AR-15, jusqu'au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland. "Que commence aujourd'hui mon massacre. Que tous les enfants effrayés courent se cacher. Face à la colère de mon pouvoir, ils vont apprendre qui je suis", poursuit le jeune déséquilibré, ancien élève du lycée.

Au fur et à mesure de la vidéo, on comprend que l'adolescent est mû par un esprit de revanche et de vengeance. "Je ne suis rien, je ne suis personne, ma vie est néant et n'a aucun sens (...) j'en ai assez qu'on me dise quoi faire et quand. J'en ai assez qu'on me dise que je suis idiot et stupide. Dans la vraie vie, c'est vous les idiots". "Vous êtes tous stupides et soumis au lavage de cerveau des programmes politiques du gouvernement", ajoute-t-il toutefois, dans une tirade de plus en plus décousue et incohérente.

Les avocats de Nikolas Cruz ont affirmé en cour qu'il souhaitait faire don de son héritage aux victimes de la tuerie qu'il a perpétrée.

L'adolescent a été interpellé après la tuerie qu'il a perpétrée et a été inculpé de 17 meurtres. Les procureurs prévoient de requérir la peine de mort à son encontre.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.