Cette nouvelle tendance bouffe est assez spectaculaire

Le mot clé côté bouffe qui monte ces derniers temps? C'est #FoodJenga - oui comme le jeu qui consiste à empiler des blocs de bois sauf que là c'est avec de la nourriture.

Qui a dit qu'on ne devait pas jouer avec la nourriture? Certainement pas nous!

C'est le nouveau dada des blogueurs qui rivalisent de créativité et d'ingéniosité pour défier les lois de la gravité et ériger au plus haut des colonnes des légumes, frites, craquelins en tout genre. Le but de l'opération? Que ce soit beau, parce que oui ces courants ont un but bien sûr: être instagrammable - et permettre de se démarquer.

En voici des illustrations qui prouvent qu'en plus d'être ludique cette activité peut donner naissance à des créations remarquables.

Êtes-vous prêts à jouer ?

Asia 💛🧡💜💖 #kualalumpur #malaysia #jenga #foodjenga Une publication partagée par 🦊ANIS ABI-KHALIL (@nostigram) le le 2 Mai 2018 à 3 h 46 m PDT

