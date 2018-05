Comme le veut la coutume, le Canadien de Montréal disputera un match préparatoire à Québec avant d'entamer sa prochaine saison.

Les amateurs de hockey de la Vieille Capitale auront peut-être la chance de voir les champions de la Coupe Stanley.

Les Capitals de Washington, qui affrontent actuellement les Golden Knights de Vegas en finale, seront les visiteurs au Centre Vidéotron, le 20 septembre prochain.

Le promoteur de l'évènement, evenko, annonce par voie de communiqué que les personnes intéressées par ce match pourront se procurer des billets à compter de ce samedi matin.

Le 18 septembre dernier, un affrontement préparatoire entre les Canadiens et les Bruins de Boston avait attiré moins de 9250 spectateurs au Centre Vidéotron. Neuf jours plus tard, un peu plus de 14 450 personnes avaient assisté à un autre match présenté à Québec, cette fois face aux Maple Leafs de Toronto.

Le CH met sous contrat un défenseur

Le Canadien a annoncé s'être entendu sur les modalités d'une nouvelle entente d'une saison à deux volets avec le défenseur Rinat Valiev.

L'entente lui rapportera la somme de 650 000 $US s'il évolue dans la LNH, et de 80 000 $ au niveau de la Ligue américaine, dont un montant garanti de 105 000 $.

Rinat Valiev

Le Tricolore a fait l'acquisition de Valiev le 25 février, dans la transaction qui a envoyé Tomas Plekanec aux Maple Leafs de Toronto.

Originaire de Nizhnekamsk, en Russie, Valiev n'a pris part qu'à deux rencontres avec le CH avant de subir une blessure. Précédemment, il avait pris part à 45 matchs avec les Marlies de Toronto et le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, amassant six buts et 12 mentions d'aide.

En carrière dans la Ligue américaine de hockey, Valiev a inscrit 13 buts et 41 aides en 154 rencontres. Il fut un choix de troisième ronde, 68e au total, des Maple Leafs lors de la séance de repêchage de la LNH en 2014.

Avec des informations de La Presse canadienne.