5 signes que vous devez prendre une pause de Tinder

Avec autant d'options - et si peu de bonnes connexions - on peut s'imaginer comment la recherche de l'amour sur Tinder ou d'autres applications similaires peut devenir démoralisante.

On glisse à gauche, perdant des matches potentiellement géniaux juste parce que leurs photos étaient bof ou parce qu'un profil n'incluait pas les bons mots.

Et les jugements instantanés se transposent souvent dans les rencontres face à face; certaines recherches ont suggéré que le fait d'évaluer et de comparer les personnes à l'avance les rendait moins attrayantes lorsque vous les rencontrez.

Neely Steinberg, coach de rencontres et consultant en image, explique que beaucoup de ses clients disent se sentir épuisés par les rencontres amoureuses.

«Même si vous rencontrez quelqu'un de formidable, il y a peut-être une voix dans votre tête qui vous dit:" Eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un de mieux encore ", dit-elle. "Il peut être difficile de vraiment se concentrer sur la personne en face de vous, qui peut effectivement être un bon match.»

Si vous êtes aussi indifférents à vos matchs sur Tinder, c'est peut-être le temps de prendre une pause. La spécialiste des rencontres Neely Steinberg pointe les cinq signes qui prouvent qu'il est plus que temps :

1. Vous ne voulez pas faire de rencontres en ligne, mais vous continuez à vous dire que «vous devez ou vous ne rencontrerez jamais personne»

Une attitude pessimiste ne vous emmènera pas bien loin. Et la recherche de l'amour ne devrait jamais se ressentir comme un emploi à temps partiel, déclare Alysha Jeney, thérapeute et propriétaire de Modern Love Counseling.

«C'est un mauvais signe si vous ne savez pas pourquoi vous faites des rencontres en ligne en partant, détaille-t-elle. Je sais que certains de mes clients se sentent épuisés de la "game" en ligne et peuvent même perdre la motivation de rencontrer des matches potentiels.»

Si vous vous sentez dépassé, adoptez une approche plus prudente, mesurée, voire restreinte. Désactivez les notifications et envisagez de vous limiter à quelques applications avec lesquelles vous avez eu du succès, ou fixez-vous un seul rendez-vous avec vos applis par semaine et gardez un esprit totalement ouvert.

2. Vous naviguez sur Tinder après - ou pire, pendant - vos rendez-vous

Vous devez absolument ralentir si vous allez sur Tinder secrètement alors que vous êtes à la salle de bains, affirme Lori Zaslow, une entremetteuse basée à Manhattan et co-fondatrice de Project Soulmate.

«Vous ne voulez pas devenir insensible lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, assure-t-elle. Vous ne pouvez pas établir une véritable connexion avec quelqu'un si toutes vos "dates" se mélangent ou ont lieu toutes en même temps. Lorsque vous naviguez en permanence, il est difficile de créer une véritable connexion ou de donner une chance à quelqu'un. »

3. Vous planifiez plusieurs rencontres la même journée

Vous avez certainement besoin d'une petite récréation de Tinder si vous alignez les rencontres les unes après les autres ou réservez deux prétendants en même temps, dit Mme Steinberg.

«Je suis pour le fait de rencontrer plusieurs personnes, mais à un rythme contrôlé - peut-être quelques "dates" réparties dans une semaine, conseille-t-elle. Vous devez donner une chance à chaque personne, pas prévoir des "dates" compulsivement sans que ça se reflète sur la façon dont vous agissez avec lui.»

Les rencontres express sont plus susceptibles de conduire à un épuisement professionnel qu'une romance saine, dit Mme Steinberg.

«Au lieu de rencontrer un bon match et d'apprendre à le connaître, ça devient plus : "OK, qui est le prochain?" pour certains, pointe-t-elle. Je préférerais que le client soit stable par rapport à son processus de rencontres - il doit sortir avec une poignée de potentiels partenaires chaque mois pendant plusieurs mois, par exemple - plutôt que de sortir avec une tonne de partenaires pendant quelques semaines, s'épuiser et enchaîner ensuite une "traversée du désert" pendant quelques mois.»

4. Vous devenez de plus en plus tanné après chaque rencontre

Vous avez tellement peu de chimie avec les étrangers que vous rencontrez que vous vous sentez irrité envers eux pour l'argent et l'énergie que vous avez gaspillés. Pour étouffer votre négativité dans l'œuf, l'entremetteuse new-yorkaise, Fay Goldman, dit qu'il est préférable de s'éloigner des applications de rencontres quelque temps.

«J'entends souvent des clients dire qu'ils n'ont pas l'impression que quiconque sur ces sites est vraiment à la recherche d'une relation - que ce sont juste des personnes qui cherchent des baises d'un soir, ou qui jouent une "game", dit-elle. Parfois, il y a des textos sans fin et ils ne finissent jamais par se rencontrer en personne.»

5. Vous balayez sans discernement

Prenez le temps de regarder chaque profil. Si vous avec le balayage à gauche automatique, vous pouvez vraiment passer à côté de quelque chose, manquer un trait de sa personnalité qui pourrait vous séduire que vous n'avez pas vu parce que le clic de plus vous semblait lourd.

C'est encore pire si vous balayez à droite les yeux fermés; il y a peut-être des drapeaux rouges dans leur bio que vous n'avez pas remarqué parce que vous étiez trop distrait par un égoportrait torse nu.

«Prenez une pause si vous commencez à balayer à droite (aimez) les gens juste pour obtenir des matches tout en ignorant vos prérequis non négociables, conseille Mme Zaslow. Vous commencez probablement à abdiquer. N'abaissez jamais vos normes pour quelqu'un juste pour obtenir un match et une "date" potentielle.»

Quoi faire, alors?

C'est simple : prenez une pause de Tinder et privilégiez les rencontres face à face, comme vos parents devaient le faire. Si ça semble intimidant, Mme Zaslow recommande de socialiser sans vous attendre à ce que ça mène automatiquement à de la romance.

«Allez à toutes les fêtes ou réunions auxquelles vous êtes invités, organisez de petites rencontres, joignez-vous à des clubs et parlez aux gens au café ou à la salle de sport, conseille-t-elle. Vous devez enlever vos écouteurs, garder la tête haute et être confiant pour approcher et rencontrer de nouvelles personnes au quotidien.»

Et si vous vous sentez vraiment lassé par vos expériences d'applications de rencontres, n'excluez pas une pause complète, où vous vous concentrez uniquement sur vous pendant un certain temps.

«Prendre une courte pause et prendre un nouveau départ peut être la meilleure chose pour une personne célibataire, témoigne Zaslow. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et cessez de vous préoccuper de planifier votre vie autour des rencontres amoureuses.»

Le plus grand avantage à une pause? Vous serez plus optimiste et vous débuterez vos rencontres avec une meilleure énergie.

«Vous seriez surpris de voir à quel point un sourire et une attitude positive se traduisent par de meilleures et fructueuses rencontres», assure Mme Zaslow.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été traduit de l'anglais.

VOIR AUSSI :