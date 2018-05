Voici la raison derrière la combinaison de Serena Williams à Roland-Garros

Vous avez certainement remarqué la combinaison de Serena Williams sur le cours de Roland-Garros?

La championne de tennis de retour sur les cours de tennis a partagé une photo d'elle en combinaison intégrale à Roland-Garros accompagnée de ce message:

« Combinaison-pantalon quelqu'un? Pour toutes les mamans qui ont du mal à se remettre de leur grossesse- me voilà. Si je peux le faire, vous pouvez aussi! Je vous aime toutes! »

Des complications suite à son accouchement

Sur le site de CNN en février dernier, Serena Williams avait révélé qu'elle avait failli mourir après avoir donné naissance à sa fille.

« Cela a déclenché une série de complications auxquelles je suis heureuse d'avoir survécu. D'abord, la cicatrice de ma césarienne s'est ouverte à cause de l'intense toux provoquée par mon embolie. Je suis retourné au bloc opératoire et les docteurs ont découvert un large hématome, un gonflement de sang coagulé, au niveau de mon abdomen. Et je suis ensuite retourné dans la salle d'opération afin d'éviter que les caillots atteignent mes poumons. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai dû passer les six premières semaines de ma maternité au lit.»

Pourquoi cette combinaison?

Une combinaison pantalon qui a des vertus médicales puisqu'elle favorise une meilleure circulation du sang.

«J'ai beaucoup porté de pantalon en jouant, parce que cela favorise une meilleure circulation sanguine. C'est une combinaison amusante qui me permet de jouer sans aucun problème.»

Voilà l'explication à cette tenue qui n'est pas passée pas inaperçue!