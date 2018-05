Trump lance encore que le Mexique paiera pour le mur

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a opposé un ferme "non, jamais" à de nouvelles déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles le Mexique paiera pour un nouveau mur bâti à la frontière, en pleines négociations commerciales tendues entre les deux pays.

"De toutes façons ce mur sera construit (...) mais à la fin, le Mexique paiera pour le mur", a déclaré M. Trump lors d'un meeting mardi soir dans le Tennessee. "Ils vont payer pour le mur et ils vont en profiter", a-t-il ajouté.

M. Peña Nieto a rétorqué à son homologue américain sur Twitter dans un message au ton inhabituel, en anglais et en espagnol. "NON. Le Mexique ne paiera JAMAIS pour un mur. Ni maintenant, ni jamais. Cordialement, le Mexique (nous tous)", a tweeté le président mexicain.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us).