Tous ceux qui sont déjà allés au Portugal connaissent probablement le fameux Time Out Market, ce marché qui se veut bien plus qu'une foire alimentaire, se rapprochant davantage d'un lieu de rassemblement où l'on peut manger, boire et festoyer. Eh bien, foodies montréalais, réjouissez-vous, vous aurez le vôtre dès 2019.

Il s'installera en plein coeur du centre-ville, au premier étage du Centre Eaton dans un espace de 36 000 pieds carrés. On y trouvera en tout 16 restaurants mettant en valeur les meilleurs chefs de la métropole, deux bars, une cuisine de démonstration, une académie culinaire, une boutique et une scène culturelle. Les talents émergents y seront mis de l'avant, promet-on.

Donner du oumf au centre-ville

C'est Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a investi pour que le concept s'en vienne chez nous. Le tout faisant partie de son plan de revitalisation de 200 millions de dollars du Centre Eaton et du complexe les Ailes inclus dans son projet d'un milliard pour moderniser ses propriétés du centre-ville.

«Time Out Market Montréal sera la pièce maîtresse de la transformation du Centre Eaton de Montréal et nous permettra de redéfinir les loisirs urbains au centre-ville», affirme Claude Sirois, président des Centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge, par voie de communiqué.

Après le succès du premier marché ouvert en 2014 à Lisbonne au Portugal - devenu l'attraction la plus courue du Portugal avec ses 3,6 millions de visiteurs en 2017 - l'entreprise Time Out Group a décidé de reproduire le concept à l'international. New York et Miami auront le leur dès 2018 puis suivront Boston, Chicago et Montréal en 2019.

La petite histoire de la marque Time Out Market est une division commerciale de Time Out Group plc, la multinationale des médias et du divertissement qui est présente dans 108 villes et 39 pays, et qui rejoint en moyenne 217 millions de personnes par mois dans le monde entier. Timeout.com mise notamment sur un important contenu en ligne, ainsi que les applications mobiles, réseaux sociaux, guides et événements en direct pour son rayonnement international.

