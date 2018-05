Du 14 juin au 15 juillet 2018, la Coupe du monde de soccer de la FIFA se déroulera en Russie.

Le tournoi regroupe 32 pays qui sont séparés en huit groupes différents. Les deux équipes les mieux classées de chaque groupe accéderont à la phase suivante.

Sur papier, les groupes qui risquent d'être les plus âprement disputés sont le F (Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud), le G (Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama), le D (Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigéria) et le B (Portugal, Espagne, Iran, Maroc).

La France se retrouve dans le groupe C avec l'Australie, le Danemark et le Pérou.

GROUPE A GROUPE B Russie Portugal Arabie Saoudite Espagne Égypte Maroc Uruguay Iran GROUPE C GROUPE D France Argentine Australie Islande Pérou Croatie Danemark Nigéria GROUPE E GROUPE F Brésil Allemagne Suisse Mexique Costa Rica Suède Serbie Corée du Sud GROUPE G GROUPE H Belgique Pologne Panama Sénégal Tunisie Colombie Angleterre Japon

Au Québec, la chaîne RDS détient les droits francophones de diffusion de la Coupe du monde. RDS diffusera les 64 matchs de la compétition.

Voici l'horaire de toutes les rencontres.

Jeudi 14 juin

RDS: Russie c. Arabie Saoudite 11 h

Vendredi 15 juin

RDS: Égypte c. Uruguay, 8 h

RDS: Maroc c. Iran, 11 h

RDS: Portugal c. Espagne, 14 h

Samedi 16 juin

RDS: France c. Australie, 6 h

RDS: Argentine c. Islande, 9 h

RDS: Pérou c. Danemark, 12 h

RDS: Croatie c. Nigeria, 15 h

Dimanche 17 juin

RDS: Costa Rica c. Serbie, 8 h

RDS: Allemagne c. Mexique, 11 h

RDS: Brésil c. Suisse, 14 h

Lundi 18 juin

RDS: Suède c. Corée du Sud, 8 h

RDS: Belgique c. Panama, 11 h

RDS: Tunisie c. Angleterre, 14 h

Mardi 19 juin

RDS: Colombie c. Japon, 8 h

RDS: Pologne c. Sénégal 11 h

RDS: Russie c. Égypte, 14 h

Mercredi 20 juin

RDS: Portugal c. Maroc, 8 h

RDS: Uruguay c. Arabie Saoudite, 11 h

RDS: Iran c. Espagne, 14 h

Jeudi 21 juin

RDS: Danemark vs Australie, 8 h

RDS: France vs Pérou, 11 h

RDS: Argentine vs Croatie, 14 h

Vendredi 22 juin

RDS: Brésil vs Croatie, 8 h

RDS: Nigeria vs Islande, 11 h

RDS: Serbie vs Suisse, 14 h

Samedi 23 juin

RDS: Belgique vs Tunisie, 8 h

RDS2: Corée du Sud vs Mexique, 11 h

RDS: Allemagne vs Suède, 14 h

Dimanche 24 juin

RDS: Angleterre vs Panama, 8 h

RDS2: Japon vs Sénégal, 11 h

RDS: Pologne vs Colombie, 14 h

Lundi 25 juin

RDS: Uruguay vs Russie, 10 h

RDS2: Arabie Saoudite vs Égypte, 10 h

RDS: Espagne vs Maroc, 14 h

RDS2: Iran vs Portugal, 14 h

Mardi 26 juin

RDS: Danemark vs France, 10 h

RDS2: Australie vs Pérou, 10 h

RDS: Nigeria vs Argentine, 14 h

RDS2: Islande vs Croatie, 14 h

Mercredi 27 juin

RDS: Mexique vs Suède, 10 h

RDS2: Corée du Sud vs Allemagne, 10 h

RDS: Serbie vs Brésil, 14 h

RDS2: Suisse vs Costa Rica, 14 h

Jeudi 28 juin

RDS: Japon vs Pologne, 10 h

RDS2: Sénégal vs Colombie, 10 h

RDS: Angleterre vs Belgique, 14 h

RDS2: Panama vs Tunisie, 14 h

Samedi 30 juin

RDS: 1C vs 2D, 10 h

RDS: 1A vs 2B, 14 h

Dimanche 1er juillet

RDS2: 1B vs 2A, 10 h

RDS: 1D vs 2C, 14 h

Lundi 2 juillet

RDS: 1E vs 2F, 10 h

RDS: 1G vs 2H, 14 h

Mardi 3 juillet

RDS: 1F vs 2E, 10 h

RDS: 1H vs 2G, 14 h

Vendredi 6 juillet

RDS: Gagnant 49 vs Gagnant 50, 10 h

RDS: Gagnant 53 vs Gagnant 54, 14 h

Samedi 7 juillet

RDS2: Gagnant 55 vs Gagnant W56, 10 h

RDS: Gagnant 51 vs Gagnant 52, 14 h

Mardi 10 juillet

RDS: Gagnant 57 vs Gagnant 58, 14 h

Mercredi 11 juillet

RDS: Gagnant 59 vs Gagnant 60, 14 h

Samedi 14 juillet

RDS: Troisième place, 10 h

Dimanche 15 juillet

RDS: Finale, 11 h