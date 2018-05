Le gouvernement Couillard promet d'investir 1,2 milliard $ d'ici cinq ans pour l'ajout d'outils numériques dans les écoles.

Robots, tablettes et imprimantes 3D, les écoles primaires et secondaires, en plus des cégeps et des universités, doivent faire face à la révolution numérique, quatrième révolution d'importance après la mécanisation, l'électrification et l'industrialisation, insiste-t-on.

Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a présenté mercredi le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur 2018-2023.

Ce plan comporte trois grandes orientations: soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes; exploiter le numérique comme un vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage; créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif.

Le gouvernement prévoit ainsi dépenser 45 millions $ cette année en équipements numériques dans les 3000 écoles primaires et secondaires de la province, 20 millions $ dans les cégeps et 10 millions $ dans les universités.

Un investissement de 15 millions $ est également prévu cette année pour former le personnel enseignant dans les écoles primaires et secondaires, qui devra utiliser les nouveaux outils en classe.

Parmi les outils proposés aux écoles, plus précisément, on retrouve entre autres la coccinelle Beebot, les petits robots Dash et Mbot Ranger, ainsi que des traceurs de découpe, des microcontrôleurs, des tablettes, des portables et des chromebooks.

Les écoles ont jusqu'au 1er juin pour choisir, parmi 125 choix d'articles, ce qu'elles désirent intégrer dans leurs classes.

Le plan d'action du gouvernement prévoit également, en rafale:

- des épreuves ministérielles en format numérique;

- le dossier unifié de l'élève qui le suivra tout au long de son parcours;

- le déploiement du prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires;

- le déploiement d'une offre de formation à distance accessible et variée (ecampus).

Les investissements prévus de 1,2 milliard $ se déclinent ainsi:

- 212 millions $ en 2018-19

- 205 millions $ en 2019-2020

- 205 millions $ en 2020-2021

- 195 millions $ en 2021-2022

- 195 millions $ en 2022-2023

Source: Ministère de l'Éducation