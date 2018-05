Diane Kruger et Norman Reedus attendent leur premier enfant

Le magazine américain US Weekly a confirmé, ce mardi 29 mai, que Diane Kruger et l'acteur de The Walking Dead Norman Reedus attendent leur premier enfant.

Le couple, de plus en plus proche depuis le début de l'année, a multiplié les apparitions officielles ces derniers temps, notamment aux Golden Globes et aux Critics' Choice Awards.

À l'occasion du dernier festival de Cannes, plusieurs médias avaient noté que l'actrice franco-allemande de 41 ans avait monté les marches vêtue d'une robe blanche, sans doute destinée donc à masquer son début de grossesse.

Diane Kruger a longtemps été la compagne du Français Guillaume Canet, puis de Joshua Jackson. Elle n'a pas d'enfant, contrairement à Norman Reedus, qui est papa d'un garçon de 19 ans, né d'une relation avec le mannequin Helena Christensen.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

