Bientôt la fin des bouteilles d'eau pour la Ville de Montréal

Le conseil municipal a choisi hier de ne plus offrir de bouteilles d'eau en plastique dans les établissements de la Ville de Montréal. Il ne sera donc plus possible, d'ici quelque temps, de se procurer de telles bouteilles dans les bureaux municipaux, les arénas, les bibliothèques et autres installations de la Ville.

C'est le parti d'opposition Ensemble Montréal qui avait présenté cette motion, dans le but de réduire la consommation de plastique.

On note toutefois que leur disparition ne sera pas instantanée, mais que «les prochains contrats d'approvisionnement tiendront compte de ce changement».

Le nouveau Plan de gestion des matières résiduelles, actuellement en révision, contiendra les précisions sur cet interdiction.

L'interdiction n'empêchera évidemment pas la distribution de bouteilles d'eau dans les situations d'urgence.

Rappelons que Montréal a déjà pris la décision d'éliminer progressivement les boissons sucrées de ses centres sportifs et autres établissements.