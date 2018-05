Atari ouvre les précommandes de sa nouvelle console rétro

Atari a lancé mercredi les précommandes de sa nouvelle console aux airs rétro, l'Atari CVS. Attention, ce n'est pas donné.

En effet, la compagnie de jeux vidéo a lancé sa précommande sur le site de sociofinancement américain Indiegogo. Deux modèles sont offerts, la collector's edition est détaillée à 299 $ US, tandis que la Onyx, disponible en quantité limitée, est vendue à 199 $ US.

Cela ne veut pas dire que vous aurez la console dans votre salon à temps pour la rentrée automnale. Atari prévoit être en mesure de livrer sa console seulement en juillet 2019. Avec cette précommande, Atari vise les nostalgiques de la marque populaire du début des années 1980, qui a connu ses heures de gloire grâce à la console Atari 2600.

Prototype de l'Atari VCS

Qu'est-ce que c'est exactement?

C'est la grande question. De ce qu'Atari a laissé filtré jusqu'à présent, on sait qu'elle pourra jouer des jeux rétro et qu'elle viendra avec un joystick et une manette moderne. Elle possédera un processeur AMD personnalisé, utilisant la technologie Radeon Graphics. Elle offrira la résolution 4K, le contenu HDR et 60FPS, des options de stockage intégrées et extensibles, le WiFi bi-bande et Bluetooth 5.0, ainsi que le support USB 3.0. Elle pourra comprendre les commandes vocales. La VCS roulera sur un système d'opération Linux.

Au-delà de ça, Atari promet que sa VCS permettra de jouer aux jeux rétro certes, mais aux jeux de l'heure, qu'elle pourra se connecter aux services de diffusion en continu (lire Netflix et concurrents), ainsi que se connecter en ligne pour les jeux et le partage sur les réseaux sociaux.

Une centaine de jeux rétro seront inclus dans la console, mais Atari n'a pas dévoilé sa liste complète, ni de quelle console ils proviennent. Une boutique en ligne permettra d'acheter des nouveaux jeux.

Est-ce que les joueurs et collectionneurs de jeux vidéo sont prêts à investir dans une console promise depuis plusieurs mois et qui ne verra pas le jour pour encore plus d'un an? Il semblerait que oui. Mercredi après-midi, Atari avait vendu pour plus de 1,6 M$ US de ses produits sur Indiegogo, alors que l'objectif de départ de la compagnie était de 100 000 $.

Espérons qu'Atari respectera le dicton qui dit «tout vient à point à qui sait attendre».