Andrew Lincoln sur le point de quitter «The Walking Dead»?

Le temps est-il (enfin) venu pour un changement d'air dans The Walking Dead?

C'est du moins ce qui sous-entendent depuis un certain temps l'importante baisse au niveau des cotes d'écoute et les commentaires de plus en plus mitigés des adeptes de la série phare d'AMC, qui entamera sa neuvième saison l'automne prochain.

Selon le site Collider, Andrew Lincoln, qui incarne le protagoniste de la série Rick Grimes depuis le tout début, quitterait l'émission à mi-chemin de la prochaine saison.

La comédienne Lauren Cohan, qui interprète Maggie Green depuis la saison 2, tirerait également sa révérence, n'ayant signé que pour apparaître dans six nouveaux épisodes.

Un contrat faramineux de 20 millions de dollars aurait été offert à l'acteur Norman Reedus, qui campe Daryl Dixon, assurément le personnage le plus populaire de The Walking Dead, pour devenir la principale tête d'affiche de la franchise.

Nous pouvons maintenant spéculer sur le sort que les auteurs de la série réserveront à Rick Grimes pour sa dernière scène...

