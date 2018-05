Une Tesla qui roulait en mode semi-autonome sur une route américaine a percuté mardi une voiture de police en stationnement, un accident sans gravité mais qui intervient alors que le logiciel "Autopilot" fait déjà l'objet d'une enquête.

"L'agent n'était pas dans le véhicule et le conducteur de la Tesla n'a subi que de légères blessures", a indiqué la police de Laguna Beach, située au sud de Los Angeles, sur son compte Twitter, qui montre aussi des photos des véhicules accidentés.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in "autopilot" collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3