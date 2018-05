7 écrans solaires au banc d’essai

Chimique ou minéral, votre écran solaire ? Tandis que la première catégorie serait plus efficace, selon l'Environmental Working Group (EWG), la seconde gagne en popularité avec ses produits plus sains pour la santé. À quel écran solaire se vouer cet été ? Nous avons testé sept nouveaux produits sur le marché, pour le corps, le visage et toute la famille.

Comme chaque saison, un seul mot d'ordre : protection. Minéral ou chimique, l'important, c'est de mettre de la crème ! Et d'en mettre suffisamment et souvent.

Pour le visage

Soin novateur

On nous répète qu'il faut appliquer un écran solaire tous les jours, même en se rendant au bureau. Mais qui veut sentir la noix de coco en pleine réunion ? C'est pourquoi, pour les jours où la plage n'est que dans nos rêves, on opte pour une crème légère, inodore et polyvalente.

Dans cette catégorie, on a été séduit par la marque TIZO et sa gamme Age Defying Fusion. Ce soin haut de gamme est à la fois une crème hydratante, anti-âge et un écran solaire 100% minéral.

Notre verdict : On adore sa texture douce et satinée qui fond rapidement, en plus de la formule légèrement teintée TIZO 3 qui peut même remplacer le maquillage de jour. Toutefois, ce petit format n'est pas à la portée de toutes les bourses.

Écran solaire minéral TIZO 3 avec FPS 40, 52 $ pour 44,4 ml. En vente dans certains instituts de beauté

Marque réputée

Suivant la vague pour le minéral, l'Institut Esthederm complète cette année sa populaire gamme d'un autre fluide solaire quotidien fait à 100% de filtres minéraux. Formulé à base d'oxyde de zinc, il offre une protection à large spectre (UVA et UVB) avec FPS 50+, et ce, dans un petit format de poche.

Notre verdict : Facile à appliquer, ce soin minéral est également matifiant. On aime le petit format étanche qui se glisse dans le sac à main pour en réappliquer sur l'heure du dîner.

Écran solaire visage à large spectre UV Protect FPS 50+, Institut Esthederm, 39 $ pour 30 ml

Sans brillance

Quoi de plus désagréable qu'une crème grasse qui laisse la peau luisante ou qui ne fond pas sous le maquillage ? Vichy a compris cela en ajoutant à sa populaire gamme Idéal Soleil un tube spécialement éprouvé anti-brillance et reconnu par l'Association canadienne de dermatologie. Son effet « toucher sec » absorbe la sueur et le sébum sur le front, les pommettes et le menton.

Notre verdict : On aime la texture légère qui sèche rapidement, idéale pour les peaux mixtes, grasses ou sensibles. On aurait toutefois préféré une option minérale.

Crème solaire Idéal Soleil anti-brillance de Vichy, FPS 60, 28,95 $ pour 50 ml

Pour le corps

Minéral pour tous

Par le passé, les crèmes minérales composées d'oxyde de zinc restaient blanches et étaient assez difficiles à étendre. Ce n'est heureusement plus le cas. Reconnue pour sa gamme de produits solaires pour enfants, la marque québécoise Attitude élargit son offre cette année avec cinq nouveaux produits certifiés EWG Verified destinés aux adultes. L'ingrédient vedette est l'oxyde de zinc non nano.

Notre verdict : Cette gamme chouchou est à la fois rassurante et polyvalente. La formule est un peu moins collante que par le passé. Mention pour le gel après-soleil (sans FPS) : un véritable désaltérant pour la peau asséchée avec son cocktail de calendula, menthe et concombre.

Crème solaire FPS 30 100% minérale, Attitude, 24,95$ pour 150 g

Formule gel

L'obsession cette saison est le toucher sec. Et les compagnies multiplient les formules pour y arriver. La plus récente proposition sur le marché est la texture gel, notamment proposée par Neutrogena. Cette formule gorgée de vitamines et d'acide hyaluronique est à la fois hydratante et désaltérante pour la peau.

Notre verdict : Le gel s'étend vraiment bien, n'est pas collant, mais sa fragrance féminine est assez prononcée.

Écran solaire Hydro-Gel de la gamme Hydro Boost de Neutrogena, avec FPS 50, entre 15,99 $ et 19,99$ pour 88 ml

La tendance de l'heure

La marque américaine Sun Bum est assurément la plus branchée sur le marché. Par le biais de campagnes publicitaires attrayantes, elle a réussi un tour de force en séduisant une clientèle difficile à atteindre, les Milléniaux. En plus d'une image forte, elle mise aussi sur sa fragrance paradisiaque distinctive et se décline en des dizaines de produits, allant de la gamme Baby Bum (à l'oxyde de zinc) jusqu'aux shampooings avec protection UV. Sans oublier la nouveauté de cette année : la gamme 100% minérale pour adultes.

Notre verdict : À défaut de pouvoir mettre la main sur la gamme minérale (difficile à trouver au Québec!), on a essayé la formule régulière en vaporisateur, qui est enrichie de vitamine E. La bruine se dissout rapidement sans assécher la peau. On achète!

Écran solaire en aérosol FPS 30 Sun Bum, 20 $ pour 117 ml

Pour les tout-petits

Au naturel

La crème solaire Douce Mousse s'est refait une beauté cette année. Prisée par les familles québécoises depuis quelques années déjà, elle affiche désormais une nouvelle image, en plus d'avoir amélioré sa formule, qui est toujours fabriquée au Québec. Celle-ci est toujours 100% naturelle et sécuritaire pour la peau des tout-petits (et des enfants de tous âges), en combinant notamment de l'huile de jojoba biologique, du beurre de karité et de l'oxyde de zinc.

Notre verdict : On aime la formule améliorée qui est moins épaisse et plus facile à étendre. Le truc est de l'appliquer par petites sections à la fois.

Écran solaire organique Douce Mousse, FPS 30, de La Coursière bio organic, 33,98 $ pour 240 g (un petit format est aussi disponible)

Pour consulter la liste complète des produits testés par EWG (en anglais)

À VOIR AUSSI