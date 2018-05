Safia Nolin, Lisa LeBlanc, Klô Pelgag et Émile Bilodeau s’unissent pour une bonne cause

Une panoplie d'artistes, dont Safia Nolin, Émile Bilodeau, Lisa LeBlanc, Klô Pelgag, Galaxie et Rémi Chassé, s'unissent pour soutenir la lutte contre la sclérose en plaques avec le premier spectacle-bénéfice Le SP Show, qui se tiendra au Club Soda, à Montréal, le 15 septembre prochain.

Le SP Show est l'initiative personnelle de Sophie Berriault, une employée de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) qui œuvre dans le milieu de la musique depuis une quinzaine d'années. Originaire de Gatineau, elle a jadis été recherchiste musicale à Radio-Canada Première, co-organisatrice du Festival de l'Outaouais émergent et gérante d'artistes avec sa boîte Berio.

En décembre 2015, Sophie Berriault recevait un diagnostic de sclérose en plaques, et elle travaille maintenant à démystifier la maladie et à trouver des façons de la documenter, de la traiter et de l'enrayer, notamment via les réseaux sociaux, avec le projet PS j'ai la SP.

Lancée le 15 mai, se déclinant en une page Facebook, un compte Instagram et une chaine YouTube, la plateforme PS j'ai la SP relaie conseils de vie, approches de soutien et lectures inspirantes pour les gens atteints de sclérose en plaques et leurs proches. Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de personnes affligées par cette affection du système nerveux central – un Canadien sur 340 est concerné -, souvent identifiée chez les 15 à 40 ans.

Le concert Le SP Show, supporté également par la Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP), s'inscrit dans cette démarche de sensibilisation. En plus des chanteurs cités plus haut, Geoffroy, Dany Placard, Rosie Valland, Laura Sauvage et Les Chercheurs d'Or seront aussi de la soirée animée par l'humoriste Nic Audet, dans une direction musicale de Simon Godin. La créatrice en arts visuels Pony signera la scénographie.

Tous les profits amassés lors de l'événement seront remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques, pour appuyer la recherche et améliorer les services offerts aux jeunes adultes touchés par ce fléau.

Dans les vingt dernières années, l'argent recueilli par la SCSP a permis d'élaborer quatorze médicaments ralentissant l'évolution de la sclérose en plaques, et d'autres types de traitements prometteurs, entre autres ceux par cellules souches, sont toujours à l'étude.

On peut se procurer des billets pour Le SP Show dès maintenant, via la billetterie du Club Soda.