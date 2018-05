Vous êtes carrément tanné des publications d'un de vos amis qui se fout en «chest» continuellement sur son Instagram? Le réseau social a trouvé une façon de vous aider.

Au cours des prochaines semaines, la fonction «silence» sera intégrée au réseau social fort populaire de partage de photos et de vidéos. Il sera ainsi possible de mettre sur muet cet ami un peu tourné vers son corps et de ne plus voir ses publications... sans vivre le «drama» d'un désabonnement.

Pour y arriver, il faut cliquer sur les trois petits points à côté du nom du compte, puis sélectionner «mute» ou «silence». Instagram vous demandera alors si vous voulez mettre sous silence les publications seulement ou avec les stories. Il est aussi possible de faire disparaître les stories seulement. Dans ce cas, il faut appuyer sur le rond de la story à bannir, et de sélectionner l'option.

Voici comment faire pour les publications:

Et pour les stories:

Rappelons qu'il se peut que l'option ne soit toujours pas disponible sur votre téléphone intelligent (comme c'est le cas du HuffPost Québec) car Instagram a indiqué que la fonction serait intégrée progressivement au cours des prochaines semaines. Surveillez vos mises à jour!