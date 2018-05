Une nouvelle téléréalité québécoise vous fera découvrir les dessous de la pornographie

Une nouvelle série documentaire vous fera entrer dans les coulisses de l'industrie de la pornographie l'automne prochain.

Produite par Pixcom et réalisée par Simon Sachel (à qui l'on doit, entre autres, les émissions Barmaids, Les Kult, Célibataires et nus, Les croque-morts et Beach Club), Porn to Be Wild nous fera suivre le quotidien de Jessy Jones, l'une des plus grandes stars masculines actuelles du milieu, et de Savana Styles, qui possède aujourd'hui sa propre compagnie de production.

Il y a quelques années, ils ont tout laissé tomber pour vivre leur rêve américain et devenir de grands noms de la pornographie. Chaque jour, ils font le pari risqué de réussir dans une ville où l'industrie du XXX est une machine implacable, exigeante, qui brasse beaucoup d'argent et qui ne fait de cadeaux à personne.

La série sera composée de huit épisodes de 30 minutes, qui seront diffusés dès le vendredi 7 septembre à 22 h, sur les ondes de Z.

Découvrez les premières images de Porn to Be Wild dans la vidéo ci-dessous :

