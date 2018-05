Une équipe américaine est en Corée du Nord pour planifier un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a indiqué le président Donald Trump, suscitant l'espoir que la réunion sur le terrain aura effectivement lieu.

Le département d'État et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères ont tous deux déclaré que les autorités américaines et nord-coréennes avaient entamé des pourparlers dans le village coréen de Panmunjom, qui chevauche la frontière à l'intérieur de la zone démilitarisée.

M. Trump a annoncé jeudi dernier qu'il annulait le sommet prévu le 12 juin à Singapour avec M. Kim, avant de préciser que le sommet pourrait toujours être organisé.

Un message lancé sur Twitter dimanche après-midi, qui a fait l'éloge de l'adversaire de longue date des États-Unis, était le dernier signe que ses inquiétudes au sujet de la position du Nord envers le sommet avaient été dissipées.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!