Insatisfaite, Julie Snyder critique les cinémas Guzzo

Aller au cinéma est devenu une expérience des plus dispendieuses. En plus du billet, qui coûte de plus en plus cher, vous devez parfois payer pour le stationnement, en plus de débourser une somme astronomique pour un sac de popcorn ou de friandises et une boisson gazeuse - si vous avez eu l'honnêteté de ne dissimuler aucune collation dans votre sac avant d'entrer.

Julie Snyder, dont l'émission Danser pour gagner vient d'être annulée après une saison catastrophique sur le plan des cotes d'écoute, a vu une autre tuile lui tomber sur la tête ce week-end, alors qu'elle ne cherchait qu'à se divertir pendant deux heures.

La principale intéressée a en effet découvert que même un verre en plastique n'était pas donné dans les cinémas Guzzo et a interpellé directement le propriétaire de la chaîne, Vincent Guzzo, sur Twitter pour lui faire part de son mécontentement.

«Pour éviter d'acheter une bouteille d'eau par souci écologique, j'ai demandé un verre d'eau en achetant mon popcorn. On m'a répondu qu'un verre vide coûtait 5 $. Je suis convaincue que vous pouvez améliorer cela», s'indigne l'animatrice et productrice.

Cher @Guzzo_Vincenzo à votre cinéma aujourd'hui, pour éviter d'acheter une bouteille d'eau par souci écologique, j'ai demandé d'avoir un verre d'eau en achetant pop corn on m'a répondu qu'un verre vide coûtait 5 $ suis convaincue que vous pouvez améliorer cela svp ??? — Julie Snyder (@snyderjulie) 28 mai 2018

Une internaute lui a toutefois fait remarquer que vouloir remplacer une bouteille de plastique par un verre en plastique n'était pas très constructif.

Julie!! Ton verre de plastique va polluer autant que la bouteille. Apporte ta bouteille récupérable. Ça sert à ça les grosses sacoches! #tresbonneraison #pouracheterunenouvellesacoche 🤪👜 — Élisabeth Gamache (@Ellliegammm) 28 mai 2018

Tandis qu'un autre utilisateur du réseau social a tenu à remettre les choses en perspective, expliquant que les cinémas faisaient essentiellement leurs profits par la vente de boissons et de nourriture.

Oui, c'est cher, mais les cinemas font des peanuts avec les. Il let's de cinéma. C'est grâce aux ventes et nourriture, breuvages et jeux qu'ils gagnent leurs vies... 5$ c'est vraiment cher pour un verre vide, par contre... — dom (@doumbot) 28 mai 2018

Une (autre) tempête dans un verre d'eau?

