Ivanka Trump a été prise dans une controverse sur la politique de "tolérance zéro" pour l'immigration clandestine affichée par son père, qui implique notamment de séparer les enfants de leurs proches lorsque des familles entrent illégalement aux Etats-Unis, en tweetant une photo d'elle serrant son petit garçon dans les bras.

Le cliché montre le garçonnet en pyjama enlacé par sa mère, fille et conseillère du président américain, accompagné des mots "Mon <3! #DimancheMatin". Une image insouciante, qui a conduit des internautes à établir un parallèle avec le sort d'enfants migrants séparés de leurs parents.

Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, avait réaffirmé au début du mois la politique de "tolérance zéro" pour l'immigration clandestine affichée par l'administration de Donald Trump.

"Si vous faites passer (illégalement, ndlr) un enfant, nous vous poursuivrons. Et cet enfant sera séparé de vous, comme requis par la loi", avait notamment déclaré le ministre.

Les enfants ainsi séparés peuvent être placés dans des familles d'accueil. Un haut responsable du ministère de la Santé et des Services sociaux, Steven Wagner, a déclaré à ce sujet à une commission du Congrès le mois dernier que le gouvernement avait été "incapable de déterminer avec certitude où se trouvaient 1475" mineurs après avoir tenté de contacter les personnes chargées de les accueillir au cours des trois derniers mois de 2017.

"N'est-ce pas la meilleure chose que de câliner son petit - en sachant exactement où il est, en sécurité dans vos bras? (...) N'est-ce pas, Ivanka?", s'est insurgé sur Twitter l'humoriste Patton Oswalt. L'analyste Brian Klass, de la London School of Economics jugeait lui la photo déplacée au regard de "la politique (migratoire) barbare dont Ivanka Trump est complice".

Plusieurs internautes utilisaient le hashtag #WhereAreTheChildren (Où sont les enfants) pour dénoncer la photo.

Donald Trump pour sa part, a critiqué les démocrates pour une "loi horrible séparant les enfants de leurs parents" dans un tweet sibyllin samedi.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS.