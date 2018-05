Deux des plus grandes banques canadiennes préviennent que des "fraudeurs" ont pu avoir accès à des informations personnelles et financières de certains de leurs clients.

La Banque de Montréal affirme lundi matin que des fraudeurs ont communiqué avec l'institution dimanche en prétendant détenir les données d'un "petit nombre de clients". La BMO croit que la cyberattaque a été commise à l'extérieur du Canada. La Banque de Montréal soutient qu'elle a pris certaines mesures immédiatement après avoir pris connaissance de cette violation de données, et elle se dit "persuadée d'avoir réussi à écarter les risques relevés menaçant les comptes des clients visés".

Cette divulgation fait suite à un autre avertissement, de la part de Simplii Financial, les services bancaires directs de la Banque CIBC, selon laquelle des "fraudeurs" pouvaient avoir eu accès électroniquement à certains renseignements personnels et de comptes d'environ 40 000 clients de la banque virtuelle Simplii.

Simplii Financial a pris connaissance du problème potentiel dimanche et a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, telles que le contrôle renforcé des fraudes en ligne, indique-t-on lundi matin. Dans un communiqué, Simplii Financial soutient qu'"actuellement, rien n'indique que les clients utilisant les services bancaires de CIBC auraient été touchés".

Nous prenons cette allégation au sérieux et nous avons pris des mesures afin d'améliorer nos processus de surveillance et de sécurité. Michael Martin, premier vice-président Simplii Financial

Simplii ajoute que les clients qui sont victimes de fraude en raison du problème recevront 100 pour cent de l'argent perdu du compte bancaire affecté.

Les clients mis au courant

Les deux banques promettent de contacter leurs clients dont les comptes pourraient avoir été touchés, et elles recommandent que les consommateurs avisent leur institution financière de toute activité suspecte. BMO et Simplii affirment également qu'elles travaillent avec les autorités compétentes.

"Nous prenons cette allégation au sérieux et nous avons pris des mesures afin d'améliorer nos processus de surveillance et de sécurité, a assuré Michael Martin, premier vice-président, Simplii Financial. Nous sommes d'avis qu'il est important que nos clients soient au courant de cette fraude potentielle afin qu'ils puissent eux aussi prendre des mesures pour protéger leurs renseignements."

La CIBC a lancé Simplii en novembre 2017 en absorbant les comptes de quelque deux millions de titulaires de comptes financiers "Le Choix du Président" (PC Financial). La CIBC fournissait déjà les services bancaires de base à PC Financial depuis près de 20 ans, mais la banque a conclu en août dernier un accord avec la société mère de PC, Loblaw, pour se séparer.