Fête des Pères: 15 idées cadeaux qui ne viennent pas de la quincaillerie

Non, personne - même papa - n'aime réellement recevoir un marteau en cadeau. Pour faire changement des bidules trouvés au coin quincaillerie, voici 15 idées cadeaux originales qui risquent de lui plaire pour la fête des Pères, prévue le 17 juin cette année.

POUR SE SUSTENTER

Parcours épicuriens

Faites découvrir à papa les meilleures adresses de certains quartiers de Montréal ou Québec avec les Parcours épicuriens. Au programme : entre 6 et 9 arrêts dans des entreprises gourmandes locales, des bouchées, des breuvages et des rencontres savoureuses. Les parcours sont disponibles depuis peu dans les quartiers montréalais suivants : Hochelaga, Wellington, Mile-Ex/Petite Italie et St-Henri. Belle activité père-fille/fils.

34$ + taxes

Livre de cuisine BBQ Québec

Le Le maître du grill, c'est votre père? Ne manque plus que les recettes alléchantes. Donnez-lui le tout nouveau livre de l'entreprise BBQ Québec, Lavoie du BBQ, dans lequel on retrouve une panoplie d'idées gourmandes et d'astuces pour rehausser vos plats grillés. Avertissement : ça donne faim et encore plus envie de cuisiner au barbecue.

29,95$

Machine Nespresso et des cafés glacés

À 179$, le récent modèle Essenza Mini est le moins cher de Nespresso.

Votre père est tombé en amour avec la machine à dosettes de son meilleur chum? Offrez-lui la crème de la crème, une Nespresso, pour combler ses envies de café de qualité. Il le préfère équilibré, fruité, ou intense? Il trouvera son compte parmi la vingtaine de variétés proposées. Une nouveauté pour l'été : deux cafés spécialement conçus pour être dégustés sur glace. Parfait pour les beaux jours!

De 179$ à 799$

Thermomètre à cuisson connecté

Papa est tanné de rater la cuisson de son steak? Pensez à lui offrir le iGrill de Weber, un thermomètre connecté qui permet de vérifier la température de quatre pièces de viande en même temps. Vous recevez une alerte sur votre téléphone intelligent lorsque le tout est prêt à servir. Pratique!

139,99$

Vermouth de cidre québécois

Vous avez probablement tous entendu parler du divin vermouth Rouge gorge du Domaine Lafrance. Voilà que l'imposant pomiculteur-cidriculteur-distillateur récidive avec une toute nouvelle liqueur amère : un vermouth blanc nommé Rouge gorge blanc. Élaboré à base de cidre, il est plus doux, fruité et légèrement plus sucré que ses populaires compères à base de raisin, mais demeure très herbacé. On l'apprécie autant sur glace que dans un cocktail à l'heure de l'apéro.

21,75$ à la SAQ

POUR S'ÉCLATER

Un passeport des microbrasseries

Faites découvrir l'univers brassicole québécois à papa avec le Passeport des microbrasseries qui lui donnera accès à une foule de dégustations gratuites dans une vingtaine d'établissements situés à Montréal et ses alentours. Le passeport est valide jusqu'au 31 octobre 2018.

40$

S'improviser pilote automobile

Ferrari ou Lamborghini? Réaliser un des rêves de votre père chez iCar en lui permettant de conduire une voiture de course sur un circuit. On peut aussi y faire des rallyes, du karting, de l'hélicoptère ou même de vivre une simulation de chute libre dans l'aérodium.

Différents forfaits disponibles ici

Support à iPhone ou iPad haut de gamme

Il pourra lire le journal, vous espionner sur Facebook, ou jouer à ses jeux sur la tablette avec classe dorénavant. Et c'est un produit québécois signé Polycor.

69,99$

POUR PRENDRE SOIN DE LUI

Crème à raser et savon exquis

Légère, onctueuse et délicieusement parfumée, cette crème à barbe de la nouvelle ligne de produits pour hommes BREWS a de quoi séduire tous les hommes. On est aussi vraiment en amour avec le pain de toilette aux effluves virils qui revigore et revitalise la peau.

19,99$ et 14,99$

Crème coiffante cheveux et barbe virile

Votre père tombera premièrement en amour avec la fragrance boisée et épicée de la gamme L'Oréal Men Expert / BarberClub et ensuite avec la texture de la crème qui permet de structurer la crinière tout en laissant un look naturel. Et s'il est vraiment sous le charme, sachez qu'il y aussi un gel nettoyant visage et cheveux, un gel hydratant et une huile à barbe que vous pourrez lui offrir à la prochaine occasion.

12,99$ - dans les grands magasins

Shampoing de luxe

On est loin des produits en pharmacie ici. Gâtez papa avec la gamme K.Men de Kevin Murphy qui donneront de la force et de la vitalité à son coco (probablement de plus en plus dégarni). Le shampooing et le revitalisant au parfum vivifiant procurent un effet rafraîchissant des plus agréables.

Prix variables en salon

Tonique parfait pour cheveux

Quiconque essaie le blü tonic Amber de la marque montréalaise Laurier l'adopte. À appliquer sur les cheveux humides ou secs, il donne du volume et de l'éclat à la crinière tout en permettant de la styliser. L'effet final est beaucoup plus naturel et léger qu'avec la pommade.

25$

Tout pour le rasage!

Maintenant un classique, les produits québécois GROOM ont fait leurs preuves auprès des messieurs. Pas pour rien qu'ils sont chez plusieurs barbiers. Le coffret ravage inclue crème à raser, baume après-rasage, splash après-rasage, huile à rasage et serviette. Psst : il y a une version «essai» donc plus petite du coffret à 32$.

80$

Le parfum de l'heure

Il est temps que papa mette de côté son Giorgio Armani Acqua di Gio classique créé il y a une vingtaine d'années. La toute nouvelle version Absolu a un parfum étonnamment frais avec des notes boisées. C'est chic et sexy à la fois! Définitivement notre coup de coeur du moment au rayon parfum masculin.

119$

Ensemble d'entretien de chaussures

Parce que même papa aime avoir des chaussures qui brillent!

30$

