L'époque où les gens gardaient leur nourriture au frais dans le sous-sol de terre est loin derrière nous. Quelque 200 ans après l'invention du réfrigérateur, il y a des gens qui ne jurent que par les repas congelés, comme nos voisins du sud avec leurs TV dinners, et ne savent probablement pas comment maximiser son utilisation.

Vous êtes vous déjà demandé depuis combien de temps ce poulet entier trônait au fond de votre congélo? S'il était mangeable? Si cette tache blanche était toxique ou non? Probablement. Et la plupart du temps, il s'est retrouvé aux poubelles alors qu'il était encore propre à la consommation.

Si vous vous sentez concernés, vous voudrez sans doute jeter un oeil à la liste des temps d'entreposage recommandés par Santé Canada et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (ci-dessous).

Avant toute chose, il fortement suggéré d'envelopper votre viande et d'écrire la date de congélation dessus. Vous n'aurez donc pas à vous casser la tête pendant cent ans la prochaine fois. Et croyez-le ou non, mais certaines viandes peuvent reposer au congélo plus qu'un an :

Poulet/dinde :

Volaille entière crue : 10-12 mois

Volaille en morceaux crue : 6-9 mois

Volaille cuite avec sauce : 6 mois

Volaille cuite sans sauce 3-4 jours 1-3 mois

Autres viandes

Bœuf (steaks, rôtis) : 6-12 mois

Porc : 8-12 mois

Viande hachée, en cubes ou tranchée mince : 3-4 mois

Jambon cuit : 1-2 mois

Agneau : 6-9 mois (8-12 mois selon Santé Canada)

Veau : 4-8 mois (8-12 mois selon Santé Canada)

Bacon : 1-2 mois

Cretons : 1-2 mois

Viande fumée, charcuterie : 1-2 mois

Saucisses fraîches : 2-3 mois

Saucisses à hot dog : 1-2 mois

Abats (foie, cœur, etc.) : 3-4 mois

Saucissons secs entiers : ne se congèle pas

Sauces à spaghetti à la viande :4-6 mois

Viande cuite avec sauce : 4 mois

Viande cuite sans sauce : 2-3 mois

Viande cuite tranchée sous vide* : 1 mois

Oeufs

Entier avec la coquille : ne se congèle pas.

Blanc d'œuf cru : 9 mois

Jaune d'œuf cru : 4 mois

Poissons et fruits de mer

Huîtres + moules + palourdes dans leurs écailles : ne se congèle pas! Elles sont vivantes. Il est donc recommandé de les conserver dans un contenant aéré.

Crabe cuit : 1 mois

Crevettes : 2-4 mois

Huîtres sans écailles : 2-4 mois

Moules sans écailles : 3 mois

Palourdes sans écailles : 3 mois

Poisson gras (saumon, truite, etc.) : 2 mois

Poisson maigre (sole, tilapia, etc.) : 6 mois

Pétoncles : 3 mois

Poisson fumé à froid :2 mois

Pour les végés :

Tofu : 1-2 mois!

