15 burgers de boeuf qui sortent vraiment de l'ordinaire

Une fois que vous savez composer un bon burger et le faire cuire parfaitement ( ce qui est moins simple qu'il n' y paraît), vous avez les bases pour cuisiner un délicieux burger. Mais qu'est-ce qui va le rendre spécial?

Voici 15 recettes qui vont défier votre créativité. Vous avez le choix de vous en inspirer ou de suivre la recette à la lettre. Avec du brie ou encore un oeuf, votre burger sera tout sauf ennuyeux cet été!

1 - Burger double au cheddar et bacon avec oignons caramélisés

Voyez la recette du Bacon Double Cheddar Cheeseburger with Caramelized Onions de Foodie Crush.

2 - Burger Punch-It à la sauce tomate à l'harissa et au fromage à la crème

Voyez la recette du Punch-It Burger with Harissa Tomato Sauce and Cream Cheese de Lady and Pups.

3 - Cheeseburger avec du fromage, avocat et pico de gallo

Voyez la recette du Cheeseburger avec du fromage, avocat et Pico De Gallo de How Sweet It Is.

4 - Burger au boeuf

Voyez la recette du Beef Burgers recipe de Lady and Pups.

5 - Burger au fromage et au piment

Voyez la recette du Pimento Cheese Burgers recipe de How Sweet It Is.

6 - Burger au bison style californien

Voyez la recette du California Style Bison Burger de Foodie Crush.

7 - Burger de fromage bleu, bacon (tressé) avec des oignons au Marsala

Voyez la recette du Bacon Weave Blue Cheese Burgers recipe de Umami Girl.

8 - Burgers farcis au brie et salsa au chili doux

Voyez la recette du Brie-Stuffed Burgers with Sweet Chili Corn Salsa recipe de Half Baked Harvest.

9 - Burger à l'ail

Voyez la recette du Garlic Burgers recipe de Foodie Crush.

10 - Cheeseburger aux cerises et au romarin

Voyez la recette du Cherry Rosemary Cheeseburgers recipe de Completely Delicious.

11 - Burger de boeuf nourri à l'herbe avec choux de Bruxelles rôtis et échalotes croustillantes

Voyez la recette du Grass-Fed Burgers with Roasted Brussels Sprouts and Crispy Shallots recipe de Bev Cooks.

12 - Burger farci au fromage

Voyez la recette du Cheese-Stuffed Burgers recipe de Pip And Ebby

13 - Burger au cheddar et chipotle fumé avec beignets de maïs de rue mexicain

Voyez la recette du Smoky Chipotle Cheddar Burgers with Mexican Street Corn Fritters recipe de Half Baked Harvest

14 - Burger au fromage bleu, bacon et oignons caramélisés

Voyez la recette du Bacon Blue Cheese Burger recipe de Adventures In Cooking

15 - Burger brésilien avec oeuf

Voyez la recette du Brazilian Burger with Egg recipe de Oh Sweet Basil

