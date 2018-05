12 adresses où trouver les meilleurs bubble tea à Montréal

Beau temps, mauvais temps, un bon bubble tea est toujours bienvenu!

Créée dans les années 1980, à Taïwan, cette boisson sucrée (composée de thé, de saveur ajoutée et de boules de tapioca aromatisés que l'on aspire avec une paille XXL) fait sensation depuis quelques années à Montréal. Voici donc nos 12 meilleures adresses pour siroter un délicieux thé aux perles dans la métropole.

15 ans déjà que L2 Lounge fournit les Montréalais en délicieux thés aux perles. Ils ont d'ailleurs été les pionniers de cette boisson sucrée dans la métropole. Bien qu'un assortiment impressionnant de boissons de toutes sortes (thé au lait, smoothie, thé glacé, cappuccino glacé, etc.) soit disponible, L2 Lounge permet de créer son propre mélange en choisissant sa base, sa saveur et ses garnitures. Bref, de tout, pour tous les goûts! Et vous passerez un bon moment sur place à jouer aux jeux vidéo et au baby-foot... 71A, rue de la Gauchetière Ouest (+ Carrefour Laval et CF Fairview Pointe-Claire)

Avec plus de 1000 points de vente à travers le monde, cette chaîne taiwanaise de restaurants spécialisés en bubble tea a définitivement fait ses preuves. Quelques options sans lactose sont disponibles et il est possible de contrôler la quantité de glace et de sucre ajouté dans sa boisson. Bref, un thé sur mesure! 5 succursales à Montréal.

Impossible de ne pas s'arrêter lorsqu'on passe devant une succursale de Cocobun... Les pâtisseries nous attirent par leurs effluves (les brioches, autant sucrées que salées, sont délicieuses), mais le bubble tea a aussi tout pour plaire! Cinq saveurs sont disponibles et les prix sont doux. 4 succursales à Montréal

À mi-chemin en restaurant taïwanais et salon de thé, ce bistro offre une belle sélection de boissons, tantôt classiques, tantôt flyées, dont de délicieux bubble tea, fait avec du lait de vache, de soja ou d'amande. Il est aussi possible de remplacer les perles de tapioca (cuisinées sur place) par de la gelée de litchi, de mangue, de café ou... d'arc-en-ciel! 1609, rue Sainte-Catherine Ouest & 1215, rue Sainte-Catherine Est

La prochaine fois que vous irez chercher votre sandwich banh mi chez Vua, n'oubliez pas de commander un thé aux perles, offert avec ou sans lait. Un parfait combo! 1579, rue Saint-Denis

Bubbletease a été fondé en 2000, à Toronto. Deux ans plus tard, ils ont été les premiers au Canada à introduire les bubble teas en version slush et en 2004, ils ont été les premiers à introduire des fruits frais dans leurs thés aux perles. Bref, des pionniers! Et ici, les thés sont importés directement d'Asie et peuvent être personnalisés en fonction des demandes du client. 705, rue Sainte-Catherine Ouest (Centre Eaton)

Dans ce petit café manga, il est possible de boire de délicieux thés aux perles, dont le thé glacé est fait maison. Le client choisit ensuite son (vrai) jus de fruits, son sirop aromatisé et ses perles. Onigiris, ramen, desserts et grignotines sont aussi offerts sur place, si vous avez une fringale. 3623, rue Saint-Denis

À quelques pas du ghetto McGill, ce salon de thé est idéal pour étudier ou pour flâner... avec un délicieux thé aux perles à la main. Le classique bubble tea est fait avec du thé vert au jasmin, la version lattée est faite avec du thé noir et du lait, et ils ont également une version chaï perlée. 3506, av. de Parc

Aussi sur notre liste :

To Go Bubble Tea

6700, chemin Cote-des-neiges

Zoe Dessert

2160, rue St-Mathieu

Sapa

4074, boul. St-Laurent

Cafe Bistro Lomo

1887, rue Beaubien Est

