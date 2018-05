C2 Montréal 2018 finit en grand avec Snoop Dogg

C'est vendredi 25 mai que C2 Montréal 2018 a pris fin avec la conférence de Snoop Dogg venu parler de son entreprise Merry Jane - il est également président de Leafs By Snoop.

Une discussion qui a clos ces trois journées de conférences et de Labs qui invitent à l'idéation expérimentale. Une édition riche et variée sur le thème de Collisions transformative qui s'est déroulée à L'Arsenal de Montréal - site impressionnant et qui d'années en années grossit.

La mission de C2 est d'unir les univers du commerce et de la créativité afin d'explorer les tendances, opportunités, bouleversements et mutations majeures qui se dessinent à l'horizon. C'est plus de 6 500 décideurs et créatifs qui s'y rencontrent en marge des conférences et Lab expérientiels et interactifs.

Pas de grand événement sans une fête digne de ce nom, ce fut le cas hier soir. C2 Montréal a fermé ses portes après un party mémorable.

Découvrez ci-dessous les photos de cette soirée de clôture intitulée Illumination.