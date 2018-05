Fiat Chrysler rappelle des millions de véhicules

Le constructeur automobile Fiat Chrysler (FCA) procède à un rappel massif aux États-Unis, évalué à 4,8 millions de véhicules, qui pourraient être affectés par un grave ennui de régulateur de vitesse.

Des modèles de certains autres pays, dont le Canada, sont affectés, mais Fiat Chrysler ignore encore leur nombre.

Fiat Chrysler demande aux propriétaires des modèles visés de ne plus utiliser le régulateur de vitesse de leur véhicule tant qu'un ajustement informatique n'aura pas été effectué en atelier.

La compagnie explique que si leur véhicule est défectueux, les conducteurs pourraient ne plus être en mesure d'éteindre leur régulateur de vitesse après l'avoir activé, même en appuyant sur la pédale de frein.

Plusieurs modèles de diverses années de fabrication sont visés, dont des camionnettes Ram, des berlines Charger et Chrysler 200 et 300, le coupé Challenger, la fourgonnette Pacifica, les utilitaires Durango et Journey et quelques modèles de Jeep.

Des avis de rappels seront postés dès la semaine prochaine.