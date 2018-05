Des dizaines de caméras s'étaient postées en avance pour capturer cette image. Le producteur américain déchu Harvey Weinstein, veste sombre et chemise claire, s'est présenté ce vendredi 25 mai à un commissariat du sud de Manhattan, avant d'être inculpé d'un viol et d'une agression sexuelle.

Très entouré, le producteur de 66 ans avait aussi les bras bien remplis. Il tenait trois ouvrages qui ont attiré notre attention. L'un d'entre eux semble être un carnet de notes en cuir. Les deux autres sont des livres: une biographie du réalisateur américain Elia Kazan, écrite par Richard Schickel, et une autre biographie intitulée Something Wonderful et écrite par Todd Purdum. Deux ouvrages qui rappellent que, même s'il est désormais persona non grata à Hollywood, Harvey Weinstein reste attaché au monde du cinéma et du spectacle.

Elia Kazan: A biography retrace la vie du réalisateur de "Sur les quais" et "Un tramway nommé désir". Le metteur en scène, très influent dans les années 50 et 60, est aussi connu pour avoir participé activement à la "chasse aux sorcières" anti-communistes, dans l'Amérique MacCarthyste, ce dont il s'est repenti par la suite, rappelle Libération. "J'ai pris conscience du caractère terrible de mon acte: pas l'aspect politique, car c'était sans doute une attitude correcte à adopter; enfin cela n'a plus d'importance maintenant que ce soit correct ou non; seul le côté humain comptait. Je me suis dit: tu as encore blessé un être humain, un de tes amis, et sa famille et l'aspect politique, tu peux te le mettre au cul", a-t-il écrit dans sa biographie.

Dans "Something Wonderful" (un titre qui évoque tout le contraire de ce que vit Harvey Weinstein), le journaliste de Politico Todd Purdum dresse une biographie croisée des compositeurs Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, qui ont travaillé ensemble et écrit et composé des chansons pour le théâtre. Leur "alchimie" décrite par Purdum a donné naissance à certaines des productions les plus célèbres de Broadway, comme "Oklahoma!", "Carousel", "South Pacific", "Le roi et moi", et "La mélodie du bonheur".