Le YouTubeur John Peter Bain, plus connu sous le pseudonyme de TotalBiscuit, s'est éteint, ce jeudi 24 mai, des suites d'un cancer de l'estomac à l'âge de 33 ans. Suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, celui qui s'était surnommé «le Britannique cynique» («The Cynical Brit») était l'un des plus influents éditorialistes et critiques de l'industrie du jeu vidéo.

La disparition de John Peter Bain a été annoncée simultanément sur son compte Twitter et sur celui de sa femme et associée Genna Bain. «Repose en paix mon plus cher amour», a-t-elle écrit dans un long message qui a suscité près de 10 000 réactions. «Je suis submergée au plus haut point par la douleur», a-t-elle confié avant de préciser qu'elle tiendra au courant les fans de son mari sur les commémorations dès que possible.

John Peter Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/XchUMNDYXC — TotalBiscuit. (@Totalbiscuit) 24 mai 2018

C'est en 2014 que TotalBiscuit a appris qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. Après avoir été quelques temps en rémission, sa maladie avait finit par gagner son foie et sa colonne vertébrale en 2017. Un combat contre le cancer qu'il partageait avec ses abonnés sur ses réseaux sociaux. Début mai, sur Reddit, il avait déclaré que la chimiothérapie ne fonctionnait plus et qu'il se trouvait donc contraint de cesser ses activités de critique et de commentateur en ligne. Un poignant message relayé près de 35 000 fois sur la plateforme. Ce vendredi, l'annonce de son décès est également le sujet le plus discuté sur ce réseau.

Critique aussi libre qu'atypique, le Britannique a publié sa première vidéo sur YouTube en 2006. Il s'est notamment fait connaître en animant des vidéos dites «playthrough», à travers lesquelles il commentait des jeux PC comme StarCraft 2 et PlanetSide 2. Il était également réputé pour être un défricheur de productions originales qu'il partageait sur la plateforme de distribution de contenu en ligne Steam, où il était suivi par près de 800 000 personnes.

Pionnier de la vidéo en ligne, il avait même un emoji à son effigie sur Twitch.

Plus qu'un simple commentateur de jeux vidéo, TotalBiscuit était devenu un éditorialiste influent suivi sur YouTube par près de 2,2 millions d'abonnés. Sur sa chaîne, derrière le personnage acerbe et extravagant du «Britannique cynique» qu'il s'était forgé, il s'adonnait à des critiques virulentes sur l'univers du jeux vidéo et fustigeait sans vergogne le sexisme et la censure qui règnent dans cette industrie aussi bien qu'il défendait avec passion les joueurs et consommateurs contre les pratiques souvent malsaines des gros éditeurs.

De nombreuses personnalités de YouTube et de l'industrie du jeu vidéo n'ont pas manqué de partager leur tristesse sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de sa disparition.

Ça me rend triste de savoir qu'on ne verra absolument aucun article nulle part dans aucun média généraliste à propos de « Totalbiscuit » alors que des gens bien plus « « « « randoms » » » » y ont droit.

Mais bon tant pis. Voilà. Merde. — ZeratoR (@ZeratoRSC2) 25 mai 2018

Je me réveille, et ce qui devait arriver arriva...



RIP @Totalbiscuit , des suites de son cancer. Je suis hyper touché j'écoutais ce gars depuis au moins 7 ans. C'est une grosse claque.@GennaBain I'm so sorry for your loss. He was an amazing guy. — Hardisk (@Hardisk) 25 mai 2018

RIP TotalBiscuit. Je suis écoeuré. — TRUNKS (@Frederic_Luu) 25 mai 2018

