21 burgers végés pas plate!

Pas facile de convaincre les carnivores de croquer dans un burger végé, critiqué - parfois avec raison - de manquer de saveurs. C'est pourquoi nos collègues du HuffPost américains ont parcouru les meilleurs blogues culinaires (et fait une surdose de burger) pour dénicher des recettes qui raviront tout le monde.

Faits de riz sauvage, de haricots noirs, de chou-fleur, de patates douces ou de betteraves, ils volent la vedette au classique à la viande hachée et sont pour la plupart faciles à griller.

1. Burger de riz

Pinch Of Yum

Voyez la recette d'Ultimate Wild Rice Burgers de Pinch of Yum.

2. Burger facile à griller

Minimalist Baker

Voyez la recette d'Easy Grillable Veggie Burgers de Minimalist Baker

3. Burger au chou-fleur et patate douce

Feed Me Phoebe

Voyez la recette de Cauliflower Sweet Potato Burgers de Feed Me Phoebe

4. Burger aux fèves noires au BBQ fumé

Minimalist Baker

Voyez la recette de Smoky BBQ Black Bean Burger de Minimalist Baker

5. Burger de champignon Portobello avec un chimichurri à l'avocat

Foodie Crush

Voyez la recette de Portobello Mushroom Burger de Foodie Crush

6. Burger aux fèves noires fumées et à la betterave

Minimalist Baker

Voyez la recette de Smoky Black Bean Beet Burgers de Minimalist Baker

7. Burger au chou-fleur épicé

Pinch Of Yum

Voyez la recette de Spicy Cauliflower Burgers de Pinch of Yum

8. Burger thaï végé et sauce aux arachides

Annie's Eats

Voyez la recette de Thai Veggie Burgers with Peanut Sauce recipe de Annie's Eats

9. Burger aux fèves noires et quinoa

James Ransom/Food52

Voyez la recette de Black Bean and Quinoa Veggie Burgers recipe de Sonali aka the Foodie Physician via Food52

10. Burger BBQ de pois chiche et cheddar

How Sweet It Is

Voyez la recette de BBQ Cheddar Chickpea Burgers recipe de How Sweet It Is

11. Burger d'automne croustillant à la salade de chou au cidre de pomme

How Sweet It Is

Voyez la recette d' Crispy Autumn Veg Burgers with Apple Cider Slaw recipe de How Sweet It Is

12. Burger au quinoa au poivron rouge rôti

How Sweet It Is

Voyez la recette de Roasted Red Pepper Quinoa Burgers recipe de How Sweet It Is (Laissez faire le bacon si vous êtes végé!)

13. Burger de patate douce fumée avec crème à l'ail rôti

How Sweet It Is

Voyez la recette de Smoky Sweet Potato Burgers with Roasted Garlic Cream and Avocado recipe de How Sweet It Is

14. Burger de betterave

Macheesmo

Voyez la recette de Beet Burgers recipe de Macheesmo

15. Burger végé masala avec chutney de coriandre et aioli

Madhuri Sharma

Voyez la recette de Veggie Masala Burgers with Cilantro Chutney Aioli recipe de Madhuri Sharma via Food52

16. Burger de fèves avec maïs grillé, pesto et tomates

How Sweet It Is

Voyez la recette de Bean Burgers with Grilled Corn, Pesto + Heirloom Tomatoes recipe de How Sweet It Is

17. Burger de champignon Portobello grillé

Feed Me Phoebe

Voyez la recette de Grilled Portobello Mushroom Burgers de Feed Me Phoebe

18. Burger de fèves blanches sans gluten avec zucchini

Feed Me Phoebe

Voyez la recette de Gluten-Free White Bean Zucchini Burgers de Feed Me Phoebe

19. Burger de pois chiche et tomates séchées

Minimalist Baker

Voyez la recette de Sun-Dried Tomato Chickpea Burgers de Minimalist Baker

20. Burger végane et sans gluten

Umami Girl

Voyez la recette de Really Good Veggie Burgers de Umami Girl

21. Burger de fèves noires et patates douces

Minimalist Baker

Voyez la recette de Sweet Potato Black Bean Burger de Minimalist Baker

