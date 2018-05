La Coalition avenir Québec a annoncé que Svetlana Solomykina sera sa candidate dans la circonscription de Taschereau à Québec lors des élections du 1er octobre prochain.

Mme Solomykina est docteure en sciences et une gestionnaire qui se spécialise dans la gouvernance des organisations.

«J'ai choisi la CAQ parce qu'elle respecte les nouvelles idées et les femmes en politique. Je crois sincèrement que les valeurs et le programme de la CAQ sont les plus susceptibles de nous rassembler, Québécois de toutes origines, autour de projets ambitieux et structurants», a-t-elle déclaré.

La candidate de la CAQ tentera de succéder à la députée péquiste Agnès Maltais qui représente les citoyens de Taschereau depuis 1998. Mme Maltais ne sollicitera pas un nouveau mandat.

Mardi, la CAQ a présenté son candidat pour la circonscription de Trois-Rivières, Jean Boulet.

