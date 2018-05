Pourquoi est-il important de nettoyer sa bouteille d'eau réutilisable

Il a été estimé que pas moins de huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. Et pour réduire votre utilisation de plastique, l'un des gestes les plus simples est de se munir d'une bouteille d'eau réutilisable.

Cette décision pro-environnement vient cependant avec un grand astérisque. Bien qu'il soit préférable pour la planète d'investir dans une bouteille réutilisable, si vous ne la nettoyez pas régulièrement, vous risquez d'accumuler des microbactéries désagréables.

Le Dr Andrew Singer, chercheur principal au Centre d'écologie et d'hydrologie, a expliqué à nos collègues du HuffPost Royaume-Uni qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une combinaison de bactéries «orales» et «environnementales», y compris des virus, restantes dans votre bouteille si vous ne la nettoyez pas régulièrement. Ça pourrait être dû à de mauvaises habitudes d'hygiène personnelle comme ne pas se laver les mains après être allé aux toilettes ou même au fait d'emporter votre bouteille aux toilettes avec vous.

«Lorsque vous chassez la chasse d'eau, l'eau de la toilette devient volatile et une fraction des gouttelettes d'eau peut s'écouler sur et dans votre bouteille d'eau. C'est la façon la plus probable expliquant pourquoi l'E. coli se rend là», explique-t-il au HuffPost UK. Dans les boissons sucrées, la prolifération de bactéries a tendance à se faire plus rapidement que dans l'eau, alors assurez-vous de nettoyer votre bouteille encore plus en profondeur si vous buvez du jus, par exemple.

Pour ceux qui choisissent ou qui ont besoin d'utiliser des pailles ou becs verseurs, le Dr Singer explique que ces morceaux supplémentaires retiennent plus d'humidité et sont plus difficiles à nettoyer - il faut donc faire très attention.

Ainsi, bien que votre bouteille soit réutilisable, elle ne se maintient (malheureusement) pas propre toute seule. Il est absolument impératif de nettoyer votre bouteille tous les jours, comme vous le feriez avec des ustensiles, de la vaisselle et des tasses à café. Ça signifie de ne pas la laisser sur votre bureau et juste la remplir de temps à autre.

Voici quelques conseils simples et écologiques pour garder votre bouteille propre :

Alors que la plupart des marques de bouteilles réutilisables conseillent d'utiliser de l'eau savonneuse pour nettoyer votre bouteille (elles ne sont pas toutes résistantes au lave-vaisselle), vous pouvez également utiliser d'autres ustensiles de cuisine pour faire le boulot.

Le bicarbonate de soude et le bicarbonate de soude sont tous deux d'excellents agents nettoyants durables, permettant un vrai bon ménage. Sinon, autre bon truc, mélangez une tasse d'eau avec 1-2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et laissez la solution dans votre bouteille pendant la nuit. Certaines marques, telles que Camelbak, vendent également des pastilles de nettoyage dissolubles pour un nettoyage en profondeur des bouteilles.

Et côté meilleurs outils de nettoyage pour déloger les bactéries de tous les recoins, vous pouvez utiliser des Q-tips, de la ouate, des cure-pipes ou, mieux, des brosses à biberons.

Allez, au boulot!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost UK a été traduit de l'anglais.

