Vous ne pourrez pas passer à côté de cette tendance cheveux

Sur cheveux courts, mi-longs ou longs, la tendance cheveux plaqués en arrière façon "je sors d'une petite saucée en pleine mer" revient sur le devant de la scène - et elle donne un air fatal.

Comment adopter et adapter ce courant directement venu des années 90 et que les stars affichent déjà avec chic en couverture des magazines ou lors d'événements glamour?

Remarquée la semaine dernière sur Kristen Stewart qui a fait sensation sur le tapis rouge de Cannes, cette tendance confirme être l'un des incontournables des beaux jours!

Les cheveux plaqués en arrière de Kristen Stewart sur le tapis rouge de Cannes

On ne se lève pas le matin ainsi coiffée soyons honnêtes! Et inutile de préciser qu'il est impossible d'obtenir cette coiffure sur cheveux secs. Il faudra commencer par mouiller puis sécher votre crinière à l'aide d'une serviette ou même d'un sèche-cheveux pour les crinières plus longues. Il est impossible de procéder sur des cheveux trempés, mais quasi secs.

À l'aide d'une brosse ou d'un peigne, on démêle avec délicatesse (on ne veut pas casser le cheveu) puis on balance la tête en arrière afin de préparer la coiffure.

C'est à cette étape que tout se joue.

On applique le gel sur les cheveux du devant de la tête (mèche ou frange un peu longue cela va sans dire) et sur les côtés. On travaille ensuite à l'aide d'un peigne une raie (ou 2) sur les côtés et on coiffe les cheveux vers l'arrière de la tête. Il est question de jouer avec les longueurs et les volumes. Si vous souhaitez amplifier les contrastes, il faudra penser à crêper les cheveux sur le devant pour un peu plus de volume comme dans le cas ci-dessous de Kristen Stewart. On attachera ou pas la longueur de cheveux en queue de cheval, c'est à vous de voir selon vos envies.

Raie sur le côté, mèche de devant plaquée en arrière avec du gel

Gigi Hadid en couverture du Vogue Japon ou les cheveux plaqués en version longue

Demi Lovato

Êtes-vous prêtes à faire le saut?