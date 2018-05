La robe de mariée de Meghan Markle ressemble à un modèle que portait Jennifer Lopez

On a détaillé sous toutes les coutures la robe de mariée que portait Meghan Markle signée Clare Waight Keller pour Givenchy.

On l'a notamment comparée à celle de Kate Middleton -et voilà que soudainement elle pourrait être inspirée d'un modèle porté par Jennifer Lopez au début des années 2000.

Voyez plutôt ci-dessous Jennifer Lopez dans le film « Un mariage trop parfait » et Meghan Markle.

Jusqu'à la coiffure: cheveux tirés en un chignon bas

You got a mention in Cosmo, as well as People. https://t.co/EXJflbgJJr — Wendy LaFleur (@mjj1434) 22 mai 2018

Étonnant la ressemblance?

Il faut dire que ce mariage entre Meghan Markle et le prince Harry a tout du conte de fées et semble en effet parfait. On a tout lu et tout écrit sur le sujet, et on ne s'en lasse pas.

Alors cette robe serait-elle un clin d'oeil à la comédie romantique qui met en scène Jennifer Lopez et Mathew McConaughey? Cette organisatrice de mariage qui tombe follement amoureuse d'un jeune médecin qui lui sauve la vie et lui demande ensuite de préparer ses noces.

Et vous qu'en pensez-vous?