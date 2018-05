La saison du barbecue est commencée. Sortez les pinces, remplissez la bombonne de propane et il est fort probablement judicieux de procéder à un bon nettoyage.

Les grilles sales ne sont pas les bienvenues pour des raisons évidentes. Des restes de nourritures peuvent s'agglutiner aux nouveaux aliments que vous cuisinez, ce qui gâche le goût, alors que la vieille graisse peut propager des bactéries nocives.

Sachez toutefois que de nettoyer votre barbecue avec une brosse peut s'avérer dangereux. Des poils métalliques errants ont déjà été avalés par des gourmands par mégarde, provoquant toutes sortes de problèmes de santé.

Heureusement, SFGate a trouvé la méthode la plus simple et la plus sûre pour nettoyer soigneusement votre gril. Tout ce qu'il faut, c'est quelques serviettes, des pinces, quelques feuilles d'aluminium et un peu d'huile de coude.

Utilisez une vieille serviette ou un chiffon (assurez-vous qu'il est sec) pour essuyer votre gril et enlever tous les gros morceaux de résidus alimentaires et de crasse résultant de votre dernière utilisation.

Couvrez bien le dessus de vos grilles de 1 ou 2 feuilles de papier d'aluminium et allumez votre barbecue à maximum. Fermez votre couvercle laissez-le couvert pendant environ 25 minutes.

Baissez le feu et laissez votre grill refroidir. En utilisant des pinces, retirez la feuille d'aluminium. Utilisez votre vieille serviette pour essuyer la crasse, qui devrait maintenant être sous forme de cendres.

Et voilà! Vous avez un barbecue propre, exempt de risques pour la santé et de morceaux de nourriture non désirés. Et à l'avenir, après avoir réutilisé votre barbecue, The Daily Meal recommande d'enrubanner un peu plus de papier d'aluminium autour de vos aliments pour la cuisson et de récurer chaque grille individuellement pendant qu'il est encore chaud pour éviter toute accumulation de crasse supplémentaire.

Si vous n'avez pas de papier d'aluminium, essayez les conseils de Steven Raichlen. Il a déjà donné ces conseils au HuffPost:

«Enlevez les araignées ou autres créatures qui se sont nichées dans votre barbecue et éliminez les toiles d'araignées ou autres débris des jonctions, des vannes des brûleurs, des connecteurs, etc. L'air comprimé (disponible en canne si vous ne possédez pas de compresseur d'air) s'avère un moyen efficace pour tout dégager. Vider et nettoyer le bac à graisse ou la lèchefrite; remplacez tous les produits jetables, tels que les lèchefrites en aluminium, si nécessaire.»

«Utilisez un nettoyeur de barbecue commercial tel que celui fabriqué par Green Earth Technologies ou un produit comme Simple Green pour nettoyer l'intérieur et toutes les pièces internes, comme les déflecteurs, les plaques de chaleur, etc. Si votre barbecue est en acier inoxydable poli, utilisez un nettoyant commercial fait spécialement pour l'acier inoxydable à l'extérieur ou passez un un chiffon doux dessus trempé dans un mélange d'eau, de savon à vaisselle doux et de vinaigre blanc. Remplacer les briquettes de céramique au besoin.»

Lisez plus de conseils du maître du grill pour avoir le barbecue le plus propre du voisinage!

Bon nettoyage!

