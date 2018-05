Annie Villeneuve lance une nouvelle chanson... pour le Grand Prix du Canada

Les festivités entourant le Grand Prix de Formule 1 du Canada se dérouleront du 7 au 10 juin prochains. Pour marquer le coup, l'événement sportif a désormais sa chanson officielle... interprétée par Annie Villeneuve.

Si le lien entre la chanteuse et l'événement sportif n'est pas tout à fait clair au départ, il faut savoir que c'est l'ex-académicienne qui a proposé l'idée au promoteur de l'événement, François Dumontier.

Il faut dire que le Grand Prix offre une tribune unique à Annie Villeneuve, qui interprétera son nouveau morceau, intitulé Enivré, lors du Grand Soir de la F1 le 7 juin, à la Gare maritime du Quai Alexandra.

Une opportunité que la chanteuse a d'ailleurs saisi trois fois plutôt qu'une, proposant la chanson en version française, bilingue, et anglaise sous le titre Burn So Bright.

Musicalement, l'artiste change quelque peu de registre en s'exécutant sur des sonorités plus «urbaines», tandis que les paroles traitent de la manière la plus imagée possible de la détermination des pilotes de course.

Ce titre sera-t-il suffisant pour mener la chanteuse sur la plus haute marche du podium des ventes? À vous de juger...

