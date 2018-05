10 nouveaux bars en vogue où aller étancher sa soif

rs«Soooooo, soleil, soleil. Soleil, leil», chantez-vous peut-être dans votre tête ces temps-ci. Et pour profiter pleinement des beaux jours et du succès de Nana Mouskouri, quoi de mieux que de le faire un verre à la main. Voici les 10 nouveaux bars qui ont la cote en ce moment à Montréal.

Tout nouveau, tout beau. Le Quartier des Spectacles accueille un coquet bar à bières artisanales mis sur pied par l'équipe du Mal Nécessaire. En plus des 20 lignes de broue locale en fût, le Pamplemousse aura une courte carte de vins et cidres. Une petite fringale? On promet un menu bouffe d'inspiration carribéenne mettant leur four à bois à l'honneur.

1579 Boul Saint-Laurent, Montréal

Tout le monde a envie d'aller faire trempette au Pelicano, le bar très art déco d'inspiration «piscine» (oui, oui, piscine!) au sous-sol du resto-bar péruvien Tiradito. En plus de l'éclectique décor aux nombreuses touches rappelant les bains publics parisiens, on y descend pour la carte de cocktails exotiques, l'ambiance musicale et pour grignoter de petits plats d'inspirations diverses, dont des cannes méditérannéennes.

1076, rue De Bleury, Montréal

Montréal a maintenant son bar spécialisé en martinis. Si jamais vous êtes moins amateur que votre ami, sachez qu'on y sert aussi d'autres belles options alcoolisées et de petites assiettes. Situé dans le sous-sol du restaurant Rosewood, le local est parfait pour une soirée intime entre amis. Psst : c'est un projet commun de Thomas Vernis (Tommy Café, Santos, Rosewood) et de l'équipe du bar Coldroom.

404 Rue Saint-Sulpice, Montréal

Le plus petit bar du Québec a ouvert ses portes, mais armez-vous de patience pour y rentrer, seules neuf personnes peuvent s'y attabler. Conçu par les propriétaires du Coldroom et situé au coin de deux rues dans le Vieux-Montréal, il est envahi de lumière le jour et de monde le soir. Commandez l'un de leurs cocktails à base de rhum ou un délicieux sandwich cubain.

401-A, rue St Vincent, Montréal

Un autre bar caché dans un sous-sol. Cette fois-ci en dessous du nouveau restaurant de poissons et fruits de mer Makro. Le bar pemet aux clients du resto de faire la fête jusqu'aux petites heures du matin dans une ambiance feutrée et chic. Banquettes étincelantes, tables en marbre, des touches de bois et tout plein de miroir.

1726 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal,

Allez prendre l'aperitivo dans le Mile Ex. Un sympathique bar italien décontracté vient d'ouvrir ses portes sur l'Avenue du Parc. En plus d'y siroter un excellent negroni, on y découvre de bien belles bouteilles de vin naturel avec un à côté d'arrancini ou de prosciutto-fruits. Le décor inspiré des années 90 en fait définitivement la place la plus en vogue du coin en ce moment.

6703 Avenue Parc, Montréal

Ce nouveau bar de quartier du Mile End lancé par les propriétaires du restaurant Le Club Chasse et Pêche est invitant, simple et abordable. Parfait pour un 5à7 entre amis sans prétention. Oh, hey, une petite terrasse vient d'être installée devant. Pas plate ça non plus.

278 Laurier Ouest, Montréal

Ce nouveau bar à vin d'Outremont est le fruit du couple derrière le populaire café Farine, formé de Juan Lopez Luna et Lindsay Brennan, l'ancienne sommelière du Vin Papillon et propriétaire de l'agence de vin Dame-Jeanne. Plus un bistrp qu'un simple bar où prendre un verre, on peut y manger des pâtes fraîches faites à la main, des fruits de mer et, bien sûr, des vins catalans.

1231 Avenue Lajoie, Montréal

Servant le café de jour, des cocktails de soir, cette nouvelle adresse aux influences espagnoles de Saint-Henri a tout pour plaire. Vin en fût (oui, oui!), cocktails maisons et de bons petits plats espagnols (charcuteries, pieuvre, calmars, sardines) sont servis dans le petit local à l'esthétique ultra épuré. Charmant!

4606 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ici, ce n'est pas «apportez votre vin», mais apportez votre bouffe. De toute façon, le microbrasseur de Pointe Saint-Charles 4 Origines a de quoi étancher votre soif en masse. Depuis fin avril, un bar avec une grande terrasse a ouvert à même la microbrasserie. C'est industriel, sans chi-chi avec de la broue bien originale en prime. On pense à leur Pale ale brassé avec du thé aux abricots (qu'on a bien hâte de goûter au soleil).

1304 Rue Saint-Patrick, Montréal

